Hobbyfußball-Turnier seit mehr als 30 Jahren – „Bierbecher Buam“ holen sich den Gesamtsieg

„Bierbecher Buam“ gewinnen Hohenpeißenberger Hobbykicker-Turnier – 13 Mannschaften am Start.
Erst das Hobbykicker-Turnier, dann die Siegerehrung und zum Abschluss des langen Fußball-Tags das Public Viewing des WM-Achtelfinals. Dieser Plan der Fußballer des TSV Hohenpeißenberg ging nicht ganz auf, weil sich die Deutsche Nationalmannschaft schon frühzeitig von der Weltmeisterschaft in Nordamerika verabschiedet hatte. „Das ist echt schade, dass die Deutschen so früh rausflogen“, bedauerte Alex Sanktjohanser von den TSV-Fußballern, der sich dafür umso mehr über das gelungene Turnier freute.
„Wir hatten super Wetter und sehr faire Spiele“, urteilte Sanktjohanser, der bei der diesjährigen Auflage der Traditionsveranstaltung, die es seit über 30 Jahren gibt, 13 Mannschaften begrüßen durfte. „Wir hatten viele bekannte und auch ein paar neue Teams dabei“, berichtete Sanktjohanser. „Bei fast jeder Mannschaft war auch eine oder mehrere Damen dabei“, freute er sich.
Gespielt wurde dieses Mal in einem neuen Spielmodus. In der Vorrunde des zweitägigen Turniers trafen alle Teams im Modus „Jeder gegen Jeden“ aufeinander. Nach den zwölf Spielen zu je zehn Minuten zogen die vier Erstplatzierten in die zwei Halbfinals ein. Die beiden Gewinner duellierten sich daraufhin um den Siegerpokal. Die dahinterliegenden Mannschaften bestritten noch die übrigen Platzierungsspiele.
Den Turniersieg holten sich die „Bierbecher Buam“, die im Endspiel, das über zweimal zehn Minuten ging, „Beerchester United“ mit 3:1 besiegten. Platz drei ging an den Alpenverein, der im kleinen Finale die „Skoal Patrol“ ebenfalls mit 3:1 bezwang. Vorjahressieger FC Hetten landete auf Rang sechs.