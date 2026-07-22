Hobbyfußball-Turnier seit mehr als 30 Jahren – „Bierbecher Buam“ holen sich den Gesamtsieg

Strahlende Sieger: Die „Bierbecher Buam“ bezwangen „Beerchester United“ im Finale mit 3:1. – Foto: Roland Halmel

Erst das Hobbykicker-Turnier, dann die Siegerehrung und zum Abschluss des langen Fußball-Tags das Public Viewing des WM-Achtelfinals. Dieser Plan der Fußballer des TSV Hohenpeißenberg ging nicht ganz auf, weil sich die Deutsche Nationalmannschaft schon frühzeitig von der Weltmeisterschaft in Nordamerika verabschiedet hatte. „Das ist echt schade, dass die Deutschen so früh rausflogen“, bedauerte Alex Sanktjohanser von den TSV-Fußballern, der sich dafür umso mehr über das gelungene Turnier freute.

„Wir hatten super Wetter und sehr faire Spiele“, urteilte Sanktjohanser, der bei der diesjährigen Auflage der Traditionsveranstaltung, die es seit über 30 Jahren gibt, 13 Mannschaften begrüßen durfte. „Wir hatten viele bekannte und auch ein paar neue Teams dabei“, berichtete Sanktjohanser. „Bei fast jeder Mannschaft war auch eine oder mehrere Damen dabei“, freute er sich.