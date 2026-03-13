HNK Slaven Stuttgart lädt zum Sichtungstraining

Der HNK Slaven Stuttgart richtet seinen Fokus verstärkt auf die Ausbildung junger Fußballtalente und lädt fußballbegeisterte Kinder der Jahrgänge 2017 und 2018 zum Sichtungstraining auf die Sportanlage im Fasanenhof ein.

Unter dem Leitmotiv Junge Wilde, Fußball-Technisch bietet der Verein ein Umfeld, in dem die technische Ausbildung und die Freude am Spiel im Vordergrund stehen. Ziel ist es, junge Spieler nachhaltig zu fördern und sie fest in die Vereinsstruktur zu integrieren.