HL: Wichtiger Sieg für Hummetroth im Kellerduell

Hummetroths Schlussmann Carl Leonhard bewahrte sein Team im Kellerduell in Marburg des Öfteren vor einem möglichen Gegentor. Hier rettet er gegen Moritz Rechmann (Mitte). – Foto: Jens Schmidt

Marburg. Aufatmen beim SV Hummetroth: Der abstiegsgefährdete Hessenligist feierte beim 1:0 (0:0) im Kellerduell beim VfB Marburg am Samstag nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und einem Punktabzug einen ungemein wichtigen Dreier. Der VfB Marburg konnte dagegen nach seinem Überraschungserfolg in Eddersheim nicht nachlegen.

Fußballspielen im Sinne der zweiten Worthälfte war im Marburger Stadion an der Gisselberger Straße kaum möglich. Zu schlecht waren die Platzverhältnisse schon zu Beginn, aufgrund des zeitweisen Regens wurden sie im weiteren Verlauf immer schwieriger. Die Partie entwickelte sich auf dem holprigen, tiefen und nicht gemähten Rasen daher eher zu einem torchancenarmen Abnutzungskampf, den die Gäste aus dem Odenwald letztlich mehr annahmen und am Ende auch verdient gewannen.

Die hatten ihren ohnehin schon hochkarätig besetzten Kader in der Winterpause mit gleich sieben Neuzugängen weiter aufgerüstet, damit aber auch für interne Unruhe gesorgt.

Mit Halil Ibrahim Yilmaz, dem Toptorjäger der Hessenliga (23 Hinrundentore für Eddersheim) und Dominik Wüst fehlten zwei besonders namhafte „Neue“ in Marburg aus sportlichen Gründen.

„Hummetroth hat so gespielt, wie wir es eigentlich wollten. Sie hatten den unbedingten Willen, die Partie zu gewinnen. Wir hatten eine gute Anfangsviertelstunde und hätten in Führung gehen können, danach war es aber in vielem einen Tick zu wenig“, war Kevin Kaguah aus der sportlichen Leitung des VfB nicht zufrieden.

Bei den Gastgebern begann Michel Will für den gesperrten Kristian Gaudermann rechts in der Viererkette. Der 19-Jährige zeigte sich in seinem ersten Startelfeinsatz anfangs nervös, steigerte sich dann, um später bei der spielentscheidenden Szene unglücklich auszusehen.

Den besseren Start erwischten die Marburger. Da SVH-Keeper Carl Leonhard jedoch den Schuss von Hendrik Mittelstädt (5.) ebenso stark parierte wie fünf Minuten später den von Moritz Rechmann, ging der VfB nicht in Führung. Danach fanden auch die Odenwälder immer besser in die Partie. Der starke Silas Zehnder hatte die erste echte SVH-Möglichkeit, scheiterte aber an VfB-Schlussmann Jacob Samnik (33.). Danach spielte sich das intensive, ansonsten aber wenig anschauliche Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab.

Gefährlich wurde es wieder nach einigen Ecken der Gäste um Spielminute 70. Zunächst köpfte Giuseppe Signorelli nur knapp vorbei (69.), dann entschärfte Samnik einen Aufsetzer von Amid Khan Agha (72.), ehe Victor Silva De Oliveira das Gehäuse per Kopf nur haarscharf verfehlte (75.).

Giuseppe Signorelli trifft entscheidend für den SV Hummetroth

Wiederum nur vier Minuten später drang der Brasilianer in den Strafraum ein und „zog“ im Zweikampf mit Will und Joshua Enobore das Foul. Den fälligen Elfmeter verwandelte Signorelli zum Sieg (80.). Die Hausherren warfen nun zwar alles nach vorn und schnupperten durch Mohamed Haddou auch am 1:1, doch Leonhard parierte (86.). „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Wenn wir so weitermachen, kommen wir auch wieder dahin, wo wir uns eigentlich sehen“, freute sich Hummetroths Trainer Denis Streker.

Allerdings verbleiben die Odenwälder mit jetzt 30 Punkten zumindest bis zum Donnerstag (19 Uhr) auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Mit einem Sieg im nächsten Kellerduell bei der U21 des SV Darmstadt 98 (26) könnte die Streker-Elf dann aber bereits einen Sprung Richtung Tabellenmittelfeld machen. Auch, weil sich die beiden Konkurrenten VfB Marburg (32) und Eintracht Stadtallendorf (33) im direkten Aufeinandertreffen gegenseitig die Punkte abnehmen. Am Ostermontag geht es für Hummetroth mit dem nächsten Abstiegskracher weiter: Dann gastieren die Odenwälder beim SC Waldgirmes.