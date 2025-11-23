HL: RWW verliert ohne eigenen Treffer

FRIEDBERG. Mit einem Sieg hätten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer einen Sprung ins vordere Tabellenmittelfeld schaffen können. Daraus wurde nichts. Der SV Rot-Weiß unterlag am Samstag bei Türk Gücü Friedberg mit 0:2 (0:1). Damit ist das Team um Trainer Artur Lemm, erstmals in dieser Saison ohne Torerfolg, auf dem neunten Rang geblieben. Türk Gücü indes hat sich mit dem Sieg auf den dritten Rang verbessert.

Die Rot-Weißen trafen auf einen ausgebufften und emotionaleren Gegner, der auch spielerisch mehr mit dem Ball anzufangen wusste. „Wir haben zu viele Bälle ohne Not verloren, weil wir von hinten raus zu gierig einen steilen Pass spielen wollten“, erklärte Lemm. Den Walldorfern fehlte die nötige Ruhe am Ball. So gerieten sie immer wieder unter Druck. Da zeigte sich der Unterschied des jungen RWW-Teams zu der Spitzenmannschaft Türk Gücü.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz der Friedberger Sportanlage Burgfeld mussten die Gäste eine halbe Stunde in Unterzahl auskommen. Pau Babot handelte sich früh die Gelbe Karte ein (23.). „Die war auch berechtigt“, sagte Lemm: „Aber die Gelb-Rote Karte war ein absoluter Witz.“

Die Situation, die mit dem Platzverweis endete (61.), schilderte der Trainer so: 40 Meter vor dem Walldorfer Tor habe Babot seinen Gegenspieler von hinten bedrängt. Dass Schiedsrichter Tom Bartholmai dieses leichte Haken überhaupt mit einem Freistoß geahndet habe, sei schon verwunderlich gewesen. Doch obendrein zeigte der Unparteiische auch noch Gelb. Lemm mutmaßte, dass ihm in diesem Moment die Gelb-Vorbelastung Babots nicht bewusst war. Bartholmai blieb jedenfalls nichts anderes übrig, als den Deutsch-Andorraner des Feldes zu verweisen. Dass RWW fortan einen Spieler weniger auf dem Platz hatte, wirkte sich kaum aus.

Ein Walldorfer Fehlpass hatte nach einer halben Stunde zum Friedberger Führungstreffer geführt, da ein Diagonalpass den frei stehenden Torschützen Kamil Yikilmaz erreichte. Fünf Minuten nach der Halbzeitpause traf Alit Usic. Der starke RWW-Torhüter Denis Wieszolek verhinderte mit seinen Paraden, darunter ein gehaltener Strafstoß von Yikilmaz (56.), noch mehr Gegentore.

Tore: 1:0 Yikilmaz (30.), 2:0 Usic (51.). Gelb-Rote Karte: Babot (Walldorf/61.). Schiedsrichter: Bartholmai (TSV Altmorschen). Zuschauer: 180.