HL: RWW holt Punkt: Sexauer sehenswert

LAHNAU. Beim abstiegsbedrohten, aber aufstrebenden SC Waldgirmes haben die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Samstag ein 2:2 (1:1) geholt. Ein Punkt, der dem Team um Interimstrainer Niklas Grimm reichte, um seinen achten Tabellenplatz zu halten.
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RWW: Grimm setzt auf kompakte Verteidigung
„Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung“, sagte der RWW-Interimstrainer dazu. Anders als bisher von den Walldorfern gepflegt, begegneten sie dem SCW nicht mit konsequentem Offensivpressing. Vielmehr ist es Grimm wichtig, dass die Mannschaft in einer kompakten Grundstruktur verteidigt, um daraus ein Ballbesitz-orientiertes Offensivspiel aufzuziehen. Auf dass sein Team ein Spiel sicher beim Verteidigen und kontrolliert nach vorne gestalte. „Da habe ich schon ein paar ganz gute Sachen gesehen“, sagte Grimm.
„Natürlich ist das jetzt eine Umstellung“, erklärte Benedikt von Hagen aus dem Mannschaftsrat: „Wir haben versucht, mehr von hinten heraus zu spielen.“ Dass Walldorfer Angriffe zuweilen in Missverständnissen im Zusammenspiel endeten, dass auch immer mal wieder der Ball versprang, führte der Stürmer „zu großen Teilen“ auf den Zustand des Rasenplatzes zurück. Aber übermäßig fehlerhaft fand er das Walldorfer Spiel keineswegs.
Die Turbulenzen um die Trainerentlassungen und -rücktritte in der zurückliegenden Woche habe die Mannschaft „natürlich mitbekommen“, sagte von Hagen: „Aber davon hängt es nicht ab, ob wir Bock haben zu spielen.“ Und diese Spielfreude, so machte der 22 Jahre alte Rüsselsheimer deutlich, sei nach wie vor vorhanden. Der Walldorfer Bock auf Fußball brachte nach 33 Minuten das Führungstor, als Hendrik „Henk“ Sexauer aus 30 Metern flach ins linke untere Eck traf – 0:1 (33.). „Ein tolles Tor von Henk“, so Grimm.
Ausgerechnet in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ die Gästeabwehr Mohamed Zouaoui im Strafraum unbewacht, und der noch abgefälschte Schuss trudelte zum 1:1 über die Torlinie. Zwei Minuten nach der Pause stand Zouaoui nach einer Ecke wieder frei, diesmal am hinteren Pfosten – 2:1.
Aber die Rot-Weißen schlugen vor rund 200 Zuschauern zurück. Als Tim Grünewald in der 67. Minute frei vorm Tor auftauchte, ließ er sich die Chance aufs 2:2 nicht entgehen.