HL: RWW holt Punkt: Sexauer sehenswert Walldorf trotzt den Turbulenzen: Im Hessenliga-Duell gegen Waldgirmes zeigt das Team um Interimstrainer Grimm neue Defensivqualität und kämpft sich zum verdienten Unentschieden. von Dirk Winter · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Hendrik Sexauer (links, hier beim Spiel gegen die U21 von Eintracht Frankfurt mit Paul Wünsch (Mitte) und Derek Boakye Osei), trifft bei Waldgirmes sehenswert aus rund 30 Metern zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. – Foto: Uwe Krämer

LAHNAU. Beim abstiegsbedrohten, aber aufstrebenden SC Waldgirmes haben die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Samstag ein 2:2 (1:1) geholt. Ein Punkt, der dem Team um Interimstrainer Niklas Grimm reichte, um seinen achten Tabellenplatz zu halten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. RWW: Grimm setzt auf kompakte Verteidigung

„Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung“, sagte der RWW-Interimstrainer dazu. Anders als bisher von den Walldorfern gepflegt, begegneten sie dem SCW nicht mit konsequentem Offensivpressing. Vielmehr ist es Grimm wichtig, dass die Mannschaft in einer kompakten Grundstruktur verteidigt, um daraus ein Ballbesitz-orientiertes Offensivspiel aufzuziehen. Auf dass sein Team ein Spiel sicher beim Verteidigen und kontrolliert nach vorne gestalte. „Da habe ich schon ein paar ganz gute Sachen gesehen“, sagte Grimm. „Natürlich ist das jetzt eine Umstellung“, erklärte Benedikt von Hagen aus dem Mannschaftsrat: „Wir haben versucht, mehr von hinten heraus zu spielen.“ Dass Walldorfer Angriffe zuweilen in Missverständnissen im Zusammenspiel endeten, dass auch immer mal wieder der Ball versprang, führte der Stürmer „zu großen Teilen“ auf den Zustand des Rasenplatzes zurück. Aber übermäßig fehlerhaft fand er das Walldorfer Spiel keineswegs.