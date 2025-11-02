Rot-Weiß Walldorf spielte beim Schlusslicht nur 2:2. – Foto: Marco Biering (Archiv)

HL: RW Walldorf spielt 2:2 beim Letzten Hessenligist müht sich auf matschigem Boden zum 2:2 in Hanau +++ Kallo trifft und vergibt Siegchance Verlinkte Inhalte Hessenliga RW Walldorf Hanauer FC

HANAU. Beim sieglosen Tabellenletzten, FC Hanau 93, haben die Walldorfer Hessenliga-Fußballer gerade noch ein 2:2 (0:1) geholt. Trainer Artur Lemm ist denn auch unzufrieden, wie das Spiel am Samstag für seinen SV Rot-Weiß lief. Die Hanauer machten seiner Mannschaft insbesondere in der ersten Halbzeit vor, wie man einen Gegner auf matschigem Rasen bespielt. Sie gingen in die Zweikämpfe, waren reaktionsschnell bei zweiten Bällen und spielten geradlinigen Fußball.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Walldorfer Unterstützung beim Führungstor für Hanau

Es entwickelte sich eine offene Partie, in der die Heimelf nach 33 Minuten in Führung ging – dank unfreiwilliger Walldorfer Unterstützung. Denn in der letzten Reihe versuchte Jakob Voett vergeblich, den hoch hereinfliegenden Ball abzugrätschen. Hätte er seine Abwehraufgabe laufend erledigt, „wäre das kein Problem gewesen“, sagte Lemm. So aber landete der Ball bei Ilias Akaouch, der freie Bahn aufs RWW-Tor hatte – 1:0. Angriffsaktionen der Gäste, die die Bezeichnung „Torchance“ rechtfertigen würden, gab es im ersten Durchgang nicht. Aber zwei Minuten nach der Pause eroberte Nathan Doganay den Ball, den er in die Schnittstelle zu Yannis Severis passte, und der bediente den Torschützen Hady Kallo.