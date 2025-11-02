HL: RW Walldorf spielt 2:2 beim Letzten

HANAU. Beim sieglosen Tabellenletzten, FC Hanau 93, haben die Walldorfer Hessenliga-Fußballer gerade noch ein 2:2 (0:1) geholt. Trainer Artur Lemm ist denn auch unzufrieden, wie das Spiel am Samstag für seinen SV Rot-Weiß lief. Die Hanauer machten seiner Mannschaft insbesondere in der ersten Halbzeit vor, wie man einen Gegner auf matschigem Rasen bespielt. Sie gingen in die Zweikämpfe, waren reaktionsschnell bei zweiten Bällen und spielten geradlinigen Fußball.
Walldorfer Unterstützung beim Führungstor für Hanau
Es entwickelte sich eine offene Partie, in der die Heimelf nach 33 Minuten in Führung ging – dank unfreiwilliger Walldorfer Unterstützung. Denn in der letzten Reihe versuchte Jakob Voett vergeblich, den hoch hereinfliegenden Ball abzugrätschen. Hätte er seine Abwehraufgabe laufend erledigt, „wäre das kein Problem gewesen“, sagte Lemm. So aber landete der Ball bei Ilias Akaouch, der freie Bahn aufs RWW-Tor hatte – 1:0.
Angriffsaktionen der Gäste, die die Bezeichnung „Torchance“ rechtfertigen würden, gab es im ersten Durchgang nicht. Aber zwei Minuten nach der Pause eroberte Nathan Doganay den Ball, den er in die Schnittstelle zu Yannis Severis passte, und der bediente den Torschützen Hady Kallo.
Nach dem Ausgleich „waren wir wirklich voll drin im Spiel“, so Lemm. Aber die Walldorfer machten nichts daraus. Das Führungstor auf der Stirn hatte der ebenfalls eingewechselte Benedikt von Hagen, der gleich nach dem 1:1 FC-Torhüter Fabian Juricic anköpfte. Aus gerade mal einem Meter. „Wenn wir da in Führung gehen“, sagte Lemm, „glaube ich schon, dass wir das Spiel auf unsere Seite hätten ziehen können“. Stattdessen tauchte Tom Levent Karacaga völlig frei im RWW-Strafraum auf, um den Ball zur erneuten Hanauer Führung einzuschieben. Eine Flanke von Doganay nach feinem Alleingang erreichte Kallo, der mit seinem zweiten Treffer drei Minuten vor Schluss wenigstens ein Unentschieden rettete. Aber selbst dabei hätte es nicht bleiben müssen. Denn Kallo vergab noch zwei „riesige Chancen“ (Lemm).
Testspiel am Dienstag gegen SV Wehen Wiesbaden
In einem Testspiel am Dienstag (4./19.30 Uhr) erwartet der SV Rot-Weiß den SV Wehen Wiesbaden, der sich mit einer verstärkten U19-Mannschaft angekündigt hat.
Tore: 1:0 Akaouch (33.), 1:1 Kallo (47.), 2:1 Karacaga (70.), 2:2 Kallo (87.). Schiedsrichter: Hauser (FC Waldbrunn). Zuschauer: 150.