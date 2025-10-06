HL: Polizeieinsatz nach Hummetroth-Spiel in Hanau

Hanau. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen bedeuten Platz drei in der Tabelle der Fußball-Hessenliga: Der SV Hummetroth ist endgültig zurück in der Erfolgsspur. Gegen Hanau 93 feierte die Elf von Trainer Artug Özbakir am Samstag einen 2:1-Erfolg.

"Es war ein Arbeitssieg", bilanzierte Özbakir zufrieden. Auf tiefem Geläuf nach zwei Tagen Dauerregen zeigten die Odenwälder bei Hessens ältestem Fußballclub ein gutes Auswärtsspiel, machten sich das Leben allerdings selbst schwer. Zum einen, so berichtete Özbakir, luden die Gelb-Blauen die Gastgeber aus Hanau durch einen Aussetzer von Philipp Hamm zum Toreschießen ein. Daniel Major nutzte den Abwehrfehler in der 37. Minute zum 1:1. "Das war komplett unnötig, wir haben Geschenke verteilt", ärgerte sich der Trainer. Zu diesem Zeitpunkt führte Hummetroth eigentlich sicher, nachdem Mateus Dias die Gäste nach einer Viertelstunde mit einem Kopfball in Führung gebracht hatte.