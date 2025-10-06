HL: Polizeieinsatz nach Hummetroth-Spiel in Hanau

Hanau. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen bedeuten Platz drei in der Tabelle der Fußball-Hessenliga: Der SV Hummetroth ist endgültig zurück in der Erfolgsspur. Gegen Hanau 93 feierte die Elf von Trainer Artug Özbakir am Samstag einen 2:1-Erfolg.
"Es war ein Arbeitssieg", bilanzierte Özbakir zufrieden. Auf tiefem Geläuf nach zwei Tagen Dauerregen zeigten die Odenwälder bei Hessens ältestem Fußballclub ein gutes Auswärtsspiel, machten sich das Leben allerdings selbst schwer. Zum einen, so berichtete Özbakir, luden die Gelb-Blauen die Gastgeber aus Hanau durch einen Aussetzer von Philipp Hamm zum Toreschießen ein. Daniel Major nutzte den Abwehrfehler in der 37. Minute zum 1:1. "Das war komplett unnötig, wir haben Geschenke verteilt", ärgerte sich der Trainer. Zu diesem Zeitpunkt führte Hummetroth eigentlich sicher, nachdem Mateus Dias die Gäste nach einer Viertelstunde mit einem Kopfball in Führung gebracht hatte.
Dass der SV Hummetroth mit einer Pausenführung in die Kabinen ging, war Jannik Sommer zu verdanken. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite nickte der erfahrene Mittelfeldmann das Leder zur erneuten Führung des SVH ein (42.). Eine gute, aber keineswegs komfortable Ausgangslage für die zweite Hälfte gegen einen Gegner, der nichts zu verlieren hatte.
Doch der SV Hummetroth blieb dran und machte nach der Halbzeitpause weiter Druck. Die beste Chance verpasste Torjäger Giuseppe Signorelli, der nach Vorlage von Ahmet Dogan am leeren Tor vorbeischoss. „Normalerweise kriegst du dann noch einen“, meinte Özbakir angesichts des Chancenwuchers seines Teams gegen das Hessenliga-Schlusslicht, das in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen konnte. Damit hat auch der SV Hummetroth schon seine Erfahrungen gemacht.
Doch an diesem Samstagnachmittag rächte sich die schwache Chancenausbeute nicht mehr. Und während nach Abpfiff beim Hanauer Traditionsverein die Fetzen im Dauerstreit zwischen Vereinsboss Frank Feuerriegel und einigen Mitgliedern flogen, sodass sogar die Polizei anrücken musste, kann der SV Hummetroth nach dem dritten Sieg in Folge den Blick nach oben richten und selbstbewusst ins Aufsteigerduell gegen Pohlheim gehen.