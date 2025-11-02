Innenverteidiger Jonas Gadzo traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für den SV Hummetroth, am Ende setzte sich Hessenliga-Primus Eintracht Frankfurt II aber deutlich mit 4:1 gegen den Aufsteiger aus dem Odenwald durch. – Foto: Joaqim Ferreira (Archiv)

HL: Hummetroth verliert gegen gnadenlose Eintracht Hessenliga-Aufsteiger SV Hummetroth unterliegt Spitzenreiter Eintracht Frankfurt II mit 1:4 Verlinkte Inhalte Hessenliga E. Frankfurt II Hummetroth

Erbach. Flutlicht-Atmosphäre im Erbacher Sportpark: Am Freitagabend empfing der SV Hummetroth vor 1.800 Zuschauern mit der U21 von Eintracht Frankfurt den Tabellenführer zum Hessenliga-Spitzenspiel, das im Live-Stream von Echo online übertragen und von VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Reporter-Legende Rolf Töpperwien kommentiert wurde. Letztendlich unterlagen die Odenwälder der Eintracht in einer Partie, die Töpperwien als „Spiel mit drei Halbzeiten“ beschrieb, deutlich mit 1:4 (0:1), wobei die Entscheidung erst in der Nachspielzeit fiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die bisherige Zuschauer-Bestmarke aus dem Spiel gegen die U21 des SV Darmstadt 98 (etwa 1.000) wurde noch einmal deutlich übertroffen, schon weit vor dem Anpfiff waren die Sitzplätze auf der Haupttribüne restlos belegt. Neben dem extra eingerichteten Gäste-Bereich und den Bratwurst- und Bierständen rundete ein Blaskapellen-Auftritt in der Halbzeitpause das Programm ab. Auch der Frankfurter Co-Trainer und Ex-Profi Makoto Hasebe sprach von einer „sehr guten Atmosphäre“ – es war also alles vorbereitet für einen spannenden Fußball-Abend.

Zumindest fast. „Auf der größten Party der Saison willst du natürlich auch zusammen mit deinem besten Freund sein“, erklärte Hummetroths Co-Trainer Ersin Kizarmis, der am Freitag alleine an der Seitenlinie stand. Cheftrainer Artug Özbakir musste die Partie von der Tribüne aus verfolgen, da der Coach wegen seiner Aussagen nach dem Eddersheim-Spiel vor zwei Wochen über den Schiedsrichter vom Hessischen Fußball-Verband für insgesamt vier Spiele gesperrt wurde. Die Eintracht begann sehr dominant und belohnte sich durch Top-Torjäger Daniel Starodid, der nach zehn Minuten SVH-Schlussmann Carl Leonhard umkurvte und dann ins leere Tor einschob, mit dem frühen 1:0.