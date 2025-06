HL: Abbruch zwischen Eddersheim und Stadtallendorf

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gewitter sorgt für Abbruch nach 62 Minuten

Das Spiel wurde in der 57. Minute zunächst unterbrochen, als ein starkes Gewitter aufzog. Nach rund einer Stunde Wartezeit wurde die Partie wieder angepfiffen – allerdings nur für fünf Minuten. In der 62. Minute wurde das Spiel schließlich endgültig abgebrochen, nachdem es direkt über dem Sportgelände erneut geblitzt hatte. Die Sicherheit der Spieler und Zuschauer stand an erster Stelle. Wie die Begegnung nun offiziell gewertet wird, bleibt offen – angesichts der sportlich bedeutungslosen Tabellensituation aber ohne Auswirkung.

Offener Schlagabtausch vor dem Abbruch

„Die erste Hälfte war zu Beginn recht ausgeglichen“, resümiert Eddersheims Trainer Carsten Weber. Die Gäste aus Stadtallendorf hatten dann zwischen der 15. und 20. Minute ihre stärkste Phase mit drei Großchancen – darunter ein Kopfball, ein Volley und ein strammer Distanzschuss aus aussichtsreichen Situationen. In der 22. Minute gelang jedoch Eddersheim das 1:0. Jonas Kummer traf nach einer flachen Eckballvariante aus rund 16 Metern zur Führung (22.).

In der Folge dominierte Eddersheim das Spielgeschehen. „Wir hatten mehrere XXL-Chancen, sind unter anderem frei auf den Torwart zugelaufen – eigentlich hätten wir bis zur Pause höher führen müssen“, sagt Weber. Auch Stadtallendorf hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch eine gefährliche Aktion. „Es hätte zur Pause 4:3 oder 5:3 stehen können“, so der Coach. Nach Wiederanpfiff beruhigte sich das Geschehen etwas, ehe das Unwetter das letzte Wort hatte.

Saisonfazit: Licht und Schatten beim FCE

Carsten Weber zieht mit Blick auf die Gesamtbilanz ein durchwachsenes Fazit: „Wir hatten uns definitiv mehr erhofft als Platz neun.“ Besonders die schwache Phase im Herbst mit fünf Niederlagen am Stück drückte das Punktekonto. „Wir sind aber gut zurückgekommen, haben ab dem Winter auf konstant gutem Niveau gespielt“, erklärt Weber.

Dass der FCE nicht weiter vorne landete, lag auch an vielen Unentschieden in Spielen, die man phasenweise klar dominiert hatte. „In Drucksituationen haben wir mental überzeugt, etwa im Rückspiel gegen Unter-Flockenbach – hätten wir das verloren, wären wir voll im Abstiegskampf gelandet“, betont der Trainer.

Ausblick auf eine hochkarätige Hessenliga 2025/26

Die neue Spielzeit verspricht ein deutlich höheres Niveau. Mit den Absteigern FC Gießen und Eintracht Frankfurt II sowie ambitionierten Aufsteigern wird die kommende Hessenliga-Saison zur echten Herausforderung. „Wir brauchen eine bessere Balance, müssen dominante Spielphasen über längere Strecken durchziehen und dürfen uns nicht durch Kleinigkeiten um den verdienten Lohn bringen“, mahnt Weber.

Auch taktisch sieht der Coach Verbesserungsbedarf: „Wir müssen variabler werden, um dominante Spielphasen zu strecken und über längere Spieldauer auf noch mehr Spielkontrolle zu kommen.“