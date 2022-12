HKM Salzlandkreis: Favoriten geben sich in der Vorrunde keine Blöße HKM Salzlandkreis +++ Ein Landesligist, zwei Landesklassisten und fünf Salzlandligisten stehen in der Endrunde

Im ersten Teil zur Findung des neuen Hallenkönigs im Kreisfachverband Salzlandkreis haben sich die Favoriten keine Blöße gegeben. Alle drei Vertreter von der Landesebene haben am Wochenende den Sprung in die Endrunde geschafft - die übrigen fünf Startplätze haben sich Mannschaften aus der Salzlandliga gesichert.

In der Gruppe 1 wurde die ZLG Atzendorf/Förderstedt ihrer Favoritentolle gerecht. Mit vier Siegen aus vier Spielen sicherte sich der Landesklasse-Vertreter den Gruppensieg vor dem SV Einheit Bernburg, der einzig das direkte Duell nicht für sich entscheiden konnte. Als Zweiter sicherte sich Landesligist SV 09 Staßfurt das Weiterkommen in Gruppe 2, nachdem das finale Spiel des Tages gegen Gruppensieger BSC Biendorf, der mit vier Siegen durchgegangen ist, verloren ging.

Auch der dritte Vertreter von der Landesebene, der 1. FSV Nienburg, hielt sich schadlos. Mit einer fulminanten Torausbeute von 18 Treffern in drei Partien setzte sich der Landesklasse-Vertreter am Sonntag in der Gruppe 4 vor dem FSV Drohndorf-Mehringen durch. Früher am Tag hatten sich bereits der SV Rotation Aschersleben und der SV Blau-Weiß Pretzien, der den Kreisligisten Saxonia Gatersleben erst im letzten Gruppenspiel überholte, ihre Tickets für die Endrunde am 8. Januar 2023 in der Bernburger Bruno-Hinz-Halle gesichert.