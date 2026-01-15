HKM 2026 🏆 Matchball Gnadental – oder doch nicht?

Der Ausrichter der Gottfried-Schultz-HKM 2026 steigt am Freitag endlich ins Turnier ein – und in den Gruppen geht es direkt richtig zur Sache.

In Gruppe 9 greift das Team der Djk Gnadental um Trainer Sebastian Michalski an. Mit dabei: die SG Kaarst, der SV Rosellen und natürlich der Gastgeber SpVg. Gustorf-Gindorf.

Die große Frage lautet: Bringen die Jungs von Trainer Marcel Stormanns die PS der Liga auch in der heimischen Halle aufs Parkett? Ibrahima Traoré weilt noch beim Afrika-Cup und wird den favorisierten Gnadentalern am Freitag nicht helfen können, ihrer Rolle gerecht zu werden. Spannung ist garantiert – die Halle wird kochen! 🔥

Auch Gruppe 10 verspricht ordentlich Spektakel. Die favorisierten Nievenheimer treffen auf den SV Hemmerden, die Zauberkicker vom SV Grevenbroich sowie die Jugspunde des KSV Mesopotamia. Hitzige und torreiche Duelle sind hier vorprogrammiert.

Wer setzt sich durch?

Die klassenhöheren Teams – oder schlägt am Ende doch eines der Top-Teams aus der Liga B zu?

Kommt vorbei und macht die Halle ein letztes Mal in der Vorrunde richtig voll. Eins ist sicher: Genug Pils und Alt steht noch kalt 😉😉

Wer es nicht in die Halle schafft, schaltet in den FuPa-Livestream ein.

Viel Erfolg auf und neben dem Platz!

Grüße vom Ausrichter ❤️🤍💙