HKM 2026 – Kreisliga A Elite am Dienstag!

Der Dienstag steht ganz im Zeichen der Liga A und verspricht hochklassigen Hallenfußball. Fünf Teams aus der Kreisliga A, zwei Mannschaften mit klaren Ambitionen auf die Liga ab Sommer und ein C-Ligist sorgen für eine spannende Mischung und jede Menge Brisanz.

Beide Gruppen stehen für spannende Spiele, viele Tore und hoffentlich volle Ränge. Von echter Tormaschine bis hin zu solidem Bauerfuß ist alles vertreten – genau das macht den zweiten Turniertag so unberechenbar und lässt viel Raum für Überraschungen.

Gustorf freut sich auf zahlreiche Zuschauer, packende Duelle und wünscht allen Teams viel Erfolg.

Wer es nicht in die Halle schafft geht auf den YouTube Kanal von Fupa und streamt sich die Gottfried Schultz HKM 2026!