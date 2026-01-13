Auf dem Papier scheint die Sache klar: Am Mittwoch qualifizieren sich zwei Teams, und viele rechnen fest mit Holzheim und Weissenberg. Doch der Budenzauber hat schon unzählige Male bewiesen, dass Favoritenrollen in der Halle nur bedingt zählen – Überraschungen sind jederzeit möglich!

Gottfried Schultz HKM 2026 🏆 Der Titelverteidiger gibt sich die Ehre-

Am Mittwoch gehen folgende Gruppen an den Start:

Gruppe 6: Holzheim, Vatan, Elfgen, Stürzelberg

Die ambitionierten A- und B-Ligisten werden es den Favoriten garantiert so schwer wie möglich machen und für intensive, umkämpfte Spiele sorgen. Spannung ist also vorprogrammiert.

Es lohnt sich auf jeden Fall, am Mittwochnachmittag den Weg zum Torfstecherweg auf sich zu nehmen – feinster Hallenfußball ist zu erwarten!

Wir wünschen allen Teams viel Erfolg und freuen uns auf einen packenden Turniertag.

Wer es nicht in die Halle schafft geht auf den YouTube Kanal von Fupa und streamt sich die Gottfried Schultz HKM 2026!

Grüße aus Gustorf ❤️🤍💙