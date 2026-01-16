+ 9 weitere

HKM 2026 🏆🏆 – DAS Ü32-Highlight am Samstag!

Euch erwartet hochklassiger Ü32-Fußball mit einer ganzen Reihe echter Kreislegenden – unter anderem Sven Raddatz, Timo Genuso und Dustin Thissen.

Am Samstag geht es weiter mit der HKM-Turnierreihe in der Großsporthalle Gustorf. Sage und schreibe 13 Teams treten in 3 Gruppen an, um den begehrten Titel auszuspielen.

Haben die Jungs es noch drauf? 👉 Überzeugt euch selbst – live vor Ort!

Natürlich ist auch abseits des Feldes bestens für euch gesorgt:

🍻 Die längste Theke am Torfstecherweg mit Kaltgetränken ohne Ende

🍔 Die besten Burger der Stadt von EgoFood

⏰ Anstoß ist um 13 Uhr

📍 Nur live vor Ort in Gustorf

❤️🤍💙