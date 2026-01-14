HKM 2026 🏆🏆Alle Augen auf dem SC Kapellen 👀⚽

Alle Augen auf dem SC Kapellen – Donnerstag bei der HKM 2026! 👀⚽ Auch am Donnerstag qualifizieren sich zwei Teams für das große Finale der Gottfried Schultz HKM 2026 am Sonntag. Die Spannung steigt und die Halle schreibt bekanntlich ihre eigenen Gesetze.

In Gruppe 7 treffen neben den hoch veranlagten Hallenkickern vom Welchenberg der PSV Neuss, die TJ Dormagen sowie der ewige Lokalrivale vom FC-Süd, der TuS Grevenbroich aufeinander. Gruppe 8 sieht den Favoriten SC Kapellen, der sich in der Halle präsentiert, im Duell mit dem SSV Delrath, dem FC Delhoven und der DJK Hoeningen.