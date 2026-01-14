HKM 2026 🏆🏆Alle Augen auf dem SC Kapellen 👀⚽

Alle Augen auf dem SC Kapellen – Donnerstag bei der HKM 2026! 👀⚽
Auch am Donnerstag qualifizieren sich zwei Teams für das große Finale der Gottfried Schultz HKM 2026 am Sonntag. Die Spannung steigt und die Halle schreibt bekanntlich ihre eigenen Gesetze.
In Gruppe 7 treffen neben den hoch veranlagten Hallenkickern vom Welchenberg der PSV Neuss, die TJ Dormagen sowie der ewige Lokalrivale vom FC-Süd, der TuS Grevenbroich aufeinander.
Gruppe 8 sieht den Favoriten SC Kapellen, der sich in der Halle präsentiert, im Duell mit dem SSV Delrath, dem FC Delhoven und der DJK Hoeningen.
Welche Favoriten kommen ins Straucheln? Und wer schlüpft in die Rolle des Favoritenschrecks?
Freut euch auf spannende Spiele, elegante Kicker und dazu die besten Burger von EgoFood beim vorletzten Quali-Tag im Grevenbroicher Süden mit Unterstützung von Gottfried Schultz.
Wir wünschen allen Teams viel Erfolg und freuen uns auf einen packenden Donnerstag und denkt an den FuPa-Stream auf YouTube 😉😉
Grüße aus Gustorf!