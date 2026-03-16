🗣: Hitziges Top-Spiel beim VfB – Bei Kastl "ist der Wurm drin"

Der Schiedsrichter der Partie Hallbergmoos gegen Murnau hatte alle Hände voll zu tun. – Foto: Stefan Schmiedel

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: "Gestern war wieder ein typischer Freitagabend unter Flutlicht in Hallbergmoos mit einer Top-Stimmung und vielen Emotionen. Dafür lieben wir alle den Sport. Es war ein von beiden Teams rassig und körperbetont geführtes Spiel mit vielen Zweikampfen. Vielleicht war es auch manchmal ein Tick zu viel, aber das gehört zum Fußball dazu. Ich spreche eigentlich nie über die Schiedsrichter. Wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler. Wir Trainer müssen Kritik aushalten, die Spieler werden kritisiert und dann sollte man auch die Spielleitung sachlich bewerten dürfen. Leider hatte der junge Schiedsrichter aus meiner Sicht das Spiel mit dieser Intensität und der Bedeutung zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle: 13 x Gelb, 3 x Gelb-Rot, 1x Rot für die Murnauer Bank und eine Elfmeterentscheidung, die allerspätestens nach Ansicht der Bilder wohl gar keiner im Stadion verstehen kann. Das wilde und auf beiden Seiten teils unnötige Zücken von Karten von Beginn an machte die Spielleitung sicher nicht einfacher.

Am Ende des Tages war es aus meiner Sicht ein leistungsgerechtes 1:1. Ich möchte meiner Mannschaft für die leidenschaftliche Mannschaftsleistung ein großes Kompliment machen. Das war eine klare Reaktion auf das Karlsfeld-Spiel letzte Woche. Fußballerisch war es sicher kein Leckerbissen, was in der frühen Jahreszeit auch nicht unbedingt zu erwarten ist. Aber die Intensität und der Wille war von jedem unserer Jungs in jeder Situation zu erkennen. Leider

unterlief uns nach der 1:0-Führung ein grober individueller Fehler zum Ausgleichstreffer. Aber Fußball ist eben ein Fehlersport. Und leider konnten wir daraufhin auch die 20-minütige Überzahl nicht für uns nutzen, da wir uns zehn Minuten später selber unnötig mit Gelb-Rot schwächten, sodass wir letztlich auch keine Druckphase mehr erzeugen konnten."

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: "Es war das erwartet schwere Geduldsspiel gegen den SVN München, welches wir verdient mit 2:0 gewonnen haben. Die Gäste sind gut gestanden, wir haben viel Druck ausgeübt und sind mit zunehmender Spieldauer auch zu erfolgsversprechenden Chancen gekommen. Vor dem Führungstreffer hatten wir unter anderem einen Lattentreffer und einen Pfostenschuss. Am Ende waren es zwei Standartsituation, die zu den beiden Toren geführt haben."