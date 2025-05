Hitziges Spitzenspiel enttäuscht auf ganzer Linie

Beide Mannschaften waren nicht gerade mit vollem Kader bestückt. Bei bestem Fußballwetter sah man in den ersten 15 Minuten den Respekt voreinander. Dann leitete ein Freistoß von Pascal Voigt die Führung der Hausherren und somit den Treffer des Tages ein. Benedikt Funke kam im Fünfmeterraum an den Ball, Burwegs Keeper Mark Schomacker konnte zunächst abwehren, doch gegen den Kopfball von Tim Dubbels war er machtlos. Dubbels lief zuletzt am 1. Oktober 2023 für den MTV Hammah II auf. Beide Teams agierten ungenau im Passspiel, es passierte bis zum Wechsel so gut wie garnichts. Lediglich Jannes Koppelmann, der immer mal wieder sein Können aufblitzen ließ, tauchte gefährlich vor dem MTV-Tor auf (35.). Mit dem Pausenpfiff des bis dahin guten Schiedsrichter Stefan-Werner Merk hatte auch Jona Sarbinowski eine Halbchance, als er knapp vorbeiköpfte.