„Hitziges Spiel vor großer Kulisse“ – Meisterfeier nach Remis im Spitzenspiel vertagt

Somit verpasste Tabellenführer Steinhöring zwar den vorzeitigen Titelgewinn, hält aufgrund der Punkteteilung mit dem direkten Konkurrenten aus Haar allerdings weiterhin alle Trümpfe in der Hand. „Unterm Strich geht das Ergebnis für uns in Ordnung. Wir nehmen den einen Punkt mit und haben das klare Ziel, dann eben nächste Woche die Meisterschaft zu feiern“, erklärte Steinhörings Trainer Maximilian Backa im Anschluss an die Begegnung.

Vor rund 150 Zuschauern am Bachkramerweg taten sich die Hausherren in der torlosen ersten Hälfte schwer gegen die giftigen Gäste. „Es war ein hitziges Spiel vor großer Kulisse. Haar hat uns immer wieder vor Probleme gestellt und mit Nadelstichen wehgetan. Wir mussten mehrmals Umstellungen vornehmen“, so Backa, der sich nach dem Seitenwechsel über den Führungstreffer seiner Elf freuen durfte, als der Schlussmann des TSV Haar einen Torschuss von Nick Gibson (53.) durchrutschen ließ.