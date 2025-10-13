Hitziges Spiel Rhinos gewinnen 0:2 bei den Crocodiles

In einem hitzigen Spiel haben des die Rhinos aus Rüttenscheid geschafft sich bei den Crocodiles Herongen mit 0:2 durchzusetzen.
Im Spiel war von Anfang an jede Menge Feuer drin, die Crocodiles nutzten Ihre Chancen in der Anfangsphase jedoch nicht so clever wie die Rhinos.
So stand es nach 18 Minuten 0:2 für die Rhinos.
Fast die gesamte zweite Hälfte spielten die Rhinos in Unterzahl, verteidigten gut und sicherten sich mit einer guten Abwehrleistung die nächsten Punkte in der ÜFL.
Für beide Teams geht es schon bald weiter.
Am 19.10 um 16 Uhr haben die Crocodiles die Schweren Schwerter für ihr nächstes Heimspiel zu Gast.
Die Rhinos treten erneut auswärts am Niederrhein an, diesmal bei den DFC Blood Pressure am 26.10 um 11 Uhr in Geldern Vernum.