Hitziges Spiel Rhinos gewinnen 0:2 bei den Crocodiles

In einem hitzigen Spiel haben des die Rhinos aus Rüttenscheid geschafft sich bei den Crocodiles Herongen mit 0:2 durchzusetzen. Im Spiel war von Anfang an jede Menge Feuer drin, die Crocodiles nutzten Ihre Chancen in der Anfangsphase jedoch nicht so clever wie die Rhinos.

So stand es nach 18 Minuten 0:2 für die Rhinos. Fast die gesamte zweite Hälfte spielten die Rhinos in Unterzahl, verteidigten gut und sicherten sich mit einer guten Abwehrleistung die nächsten Punkte in der ÜFL.