Hitziges Spiel endet Remis!

Im Duell Platz 2 gegen 3 in der Bezirksliga-Tabelle ging es von Anfang an relativ hitzig zu. Es gab viele, wenn auch nicht harte, Fouls im Mittelfeld mit vielen Unterbrechungen. Dennoch hatte unsere Mannschaft mehr vom Spiel und konnte sich eher einmal in Richtung Strafraum des Gegners durcharbeiten. Wirklich gefährlich wurde es aber noch nicht. Auf der Gegenseite hatte Bettringen zweimal über Konter Aktionen zum Tor, aber auch hier kam kein brauchbarer Abschluss zustande. In der 18.Minute wurde David Weisensee im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht, doch die Pfeife von Schiedsrichter Wank blieb stumm. Erst in der 33.Minute war es dann soweit, als Ilg in der Mitte von der Bettringer Abwehr alleine gelassen wurde und Baumanns Flanke zum 0:1 verwandelte. Bis zur Halbzeit passierte fußballerisch dann nicht mehr viel. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Heimelf, mehr zu machen, kam aber nicht wirklich durch. In der 54.Minute wurde es dann hektisch, als Späth beim Rückspiel auf Torwart Bauder gefoult wurde und liegenblieb und aus dem direkten Angriff der SGB das Gegentor entstand. Die Diskussion entlud sich dann darum, ob es nicht fairer gewesen wäre, den Ball ins Aus zu spielen, was aber unter dem Strich in Ordnung war. Viel eher war dann die Frage wichtig, warum der Schiedsrichter das Foul an Späth, dass sehr klar war, übersehen hatte. Am Ende wurde Spielertrainer Christian Essig zunächst verwarnt und dann unmittelbar im Anschluss des Feldes verwiesen. Diese beiden Fakten, Gegentor und Platzverweis, stellten das Spiel natürlich auf den Kopf. Die Minuten danach hatte man auch Mühe, wieder zur Ordnung zu finden. Dennoch ließ man den Gegner nur sehr begrenzt zur Entfaltung kommen, außer einer strittigen Elfmeter-Szene waren keinerlei Torchancen zu verzeichnen. Selbst warf man zum Schluss nochmal alles nach vorne und hatte in den letzten 10 Minuten zahlreiche Kontermöglichkeiten, um vielleicht doch noch den dreifachen Punktgewinn zu erreichen. Am Ende blieb es aber beim 1:1-Unentschieden.