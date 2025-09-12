Hitziges Moerser-Derby unter Flutlicht

Am Freitagabend steigt unter Flutlicht an der Asberger Straße das Moerser Derby zwischen dem SV Scherpenberg und dem GSV Moers. Nach dem hitzigen Abbruch im Frühjahr ist die Brisanz besonders groß, beide Teams stehen unter Druck und wollen nun sportlich ein Zeichen setzen. Scherpenberg ist ungeschlagen in die Saison gestartet, muss aber auf Spielmacher Ali Gülcan verzichten, während beim GSV mehrere Routiniers zurückkehren könnten.

Wenn am Freitagabend um 20 Uhr das Flutlicht an der Asberger Straße angeht, ist die Bühne bereitet für ein Moerser Derby mit besonderer Brisanz. Der SV Scherpenberg empfängt den GSV Moers – ein Duell, das in der Vergangenheit zwar nicht immer die großen Zuschauerzahlen wie in anderen Derbys anzog, diesmal aber für deutlich mehr Aufmerksamkeit sorgt. Die hitzige Vorgeschichte verspricht Spannung auf und neben dem Platz. Beim letzten Aufeinandertreffen eskalierte die Partie kurz vor Schluss.

Nach einer heftigen Auseinandersetzung an der Seitenlinie brach Scherpenberg die Begegnung kurz vor Ende der Partie ab. Auslöser war eine Beleidigung eines GSV-Spielers gegenüber SVS-Trainer Christian Mikolajczak. Das Sportgericht beschäftigte sich über Wochen mit dem Fall, am Ende stand eine Zehn-Spiele-Sperre und die Trennung des Vereins von dem betroffenen Akteur.

„Der Spielabbruch war wegen der politischen Beleidigung aus unserer Sicht richtig“, sagt Scherpenbergs Sportlicher Leiter Sven Schützek gegenüber der NRZ rückblickend zum Vorfall.

Leichte Veränderungen in der Startelf zu erwarten

Sportlich läuft es für den SVS bislang rund: Nach vier Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen, zwei Siege und zwei Remis stehen auf dem Konto. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich das Team in der Spitzengruppe der Landesliga festsetzen. Allerdings muss Mikolajczak sein Team umbauen: Kreativspieler Ali Gülcan fehlt am Freitag, er heiratet.

Auch beim GSV Moers dürfte es Veränderungen geben. Fraglich bleibt dabei, ob Ex-Scherpenberger Konstantin Möllering rechtzeitig fit ist. Unter Flutlicht und mit zahlreicher Kulisse dürfte die Atmosphäre am Freitag besonders elektrisierend werden. Beide Teams wollen nicht nur Punkte, sondern auch Prestige gewinnen. „Cool und fokussiert das Derby annehmen und auch eine große Laufbereitschaft zeigen“, fordert SVS-Trainer Mikolajczak. Alles ist angerichtet für ein hitziges Nachbarschaftsduell, bei dem sportlicher Ehrgeiz und Emotionen gleichermaßen eine Rolle spielen werden.