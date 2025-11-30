Hitziges Landesliga-Derby zwischen Gimbsheim und Wormatia

Gimbsheim. Die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms hat das Landesliga-Derby beim SV Gimbsheim mit 2:1 gewonnen und sich damit für die Hinspiel-Niederlage revanchiert. In der Tabelle ist die Elf von Björn Weisenborn damit weiterhin Zweiter, die Schwarz-Weißen rutschen auf den fünften Tabellenplatz ab.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
SV-Trainer Steven Jones war nach dem Schlusspfiff nicht gut auf den Unparteiischen zu sprechen: „Wie letzte Woche in Pfeddersheim entscheidet eine krasse Fehlentscheidung die Partie.“ Beim Stand von 1:1 war in der 50. Minute Ali Aslan von einem Wormser an der Strafraumkante zu Fall gebracht worden, trotzdem landete der Ball im Gewühl noch irgendwie im Tor. Dazwischen aber kam der Pfiff des Schiedsrichters. Jones: „Aber statt Elfmeter zu geben und Rot wegen Notbremse zu zeigen, verlegt er den Tatort nach draußen, gibt nur Freistoß und Gelb. Das ist lächerlich. Dann hätte er den Vorteil laufen lassen sollen, immerhin war der Ball im Netz.“
Schiedsrichter-Entscheidung verärgert Gimbsheim-Trainer
Der anschließende Freistoß verpuffte, dennoch spielte Gimbsheim in der zweiten Halbzeit dynamisch und zielstrebig. Anders in der ersten Hälfte, wo die besseren Gäste früh durch den über rechts enteilten Omar Hashem Sayed (4.) in Führung gegangen waren. Der Ausgleich durch den pfeilschnellen Adriano Fragomeli, der gleich drei Wormaten nach Pass von Mathias Tillschneider enteilt war und per Flachschuss traf, leitete dann eine gute Phase der Gastgeber ein. Das nächste Tor gelang aber wieder den Wormsern. Kurz nach besagter umstrittener Situation landete ein strammer Schuss von Emir Kolbüken (55.) unhaltbar im linken unteren Eck.
Die Gimbsheimer versuchten in der Folge die erste Heimniederlage seit Mai 2024 abzuwenden und hatten gute Chancen zum Ausgleich durch Piero Fragomeli (59.) und Daniel Gawlik (62.). In der 84. Minute landete ein Distanzschuss von Mathias Tillschneider am Pfosten – die beste und letzte Möglichkeit des SV. Zu diesem Zeitpunkt spielte die Wormatia nach der Gelb-Roten Karte für Basiro Joof in Unterzahl. Nach dem Abpfiff sahen außerdem Wormatias Justin Tamon und Gimbsheims Mathias Tillschneider, die aneinandergeraten waren, jeweils die Rote Karte. Während sich die Wormaten im Kreis hüpfend lautstark als „Derbysieger“ feierten, sprach Steven Jones von einem „Geschmäckle“.
Unter der Woche hatte der SVG über mehrere Kanäle die Wormatia gebeten, die Partie zu verlegen. „Es standen drei Angeschlagene in der Startelf, die Bankspieler sind alle nicht fit. Und in unserer Zweiten sieht es aktuell noch schlechter aus.“ Dass die Wormatia auf den Termin bestand, sei absolut legitim, so Jones. „Trotzdem bin ich von der Wormatia enttäuscht.“
Sein Gegenüber Björn Weisenborn ist dagegen froh, dass der Spielplan für dieses Jahr somit erfüllt ist: „Der Verein hat die Entscheidung so getroffen. Auch ich habe aktuell nur elf Mann aus meinem Kader, musste mit U19-Spielern auffüllen.“ Einen klaren Wettbewerbsvorteil habe er heute nicht erkannt. Weisenborn: „Es war ein ausgeglichenes Spiel.“