Der SV Gimbsheim verliert das Derby gegen den VfR Wormatia Worms mit 1:2. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Hitziges Landesliga-Derby zwischen Gimbsheim und Wormatia Drei Tore, dreimal Rot +++ Gäste setzen sich mit 2:1 durch Verlinkte Inhalte Landesliga Ost VfR Wormatia Worms U21 II Gimbsheim

Gimbsheim. Die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms hat das Landesliga-Derby beim SV Gimbsheim mit 2:1 gewonnen und sich damit für die Hinspiel-Niederlage revanchiert. In der Tabelle ist die Elf von Björn Weisenborn damit weiterhin Zweiter, die Schwarz-Weißen rutschen auf den fünften Tabellenplatz ab.

SV-Trainer Steven Jones war nach dem Schlusspfiff nicht gut auf den Unparteiischen zu sprechen: „Wie letzte Woche in Pfeddersheim entscheidet eine krasse Fehlentscheidung die Partie." Beim Stand von 1:1 war in der 50. Minute Ali Aslan von einem Wormser an der Strafraumkante zu Fall gebracht worden, trotzdem landete der Ball im Gewühl noch irgendwie im Tor. Dazwischen aber kam der Pfiff des Schiedsrichters. Jones: „Aber statt Elfmeter zu geben und Rot wegen Notbremse zu zeigen, verlegt er den Tatort nach draußen, gibt nur Freistoß und Gelb. Das ist lächerlich. Dann hätte er den Vorteil laufen lassen sollen, immerhin war der Ball im Netz."

Schiedsrichter-Entscheidung verärgert Gimbsheim-Trainer Der anschließende Freistoß verpuffte, dennoch spielte Gimbsheim in der zweiten Halbzeit dynamisch und zielstrebig. Anders in der ersten Hälfte, wo die besseren Gäste früh durch den über rechts enteilten Omar Hashem Sayed (4.) in Führung gegangen waren. Der Ausgleich durch den pfeilschnellen Adriano Fragomeli, der gleich drei Wormaten nach Pass von Mathias Tillschneider enteilt war und per Flachschuss traf, leitete dann eine gute Phase der Gastgeber ein. Das nächste Tor gelang aber wieder den Wormsern. Kurz nach besagter umstrittener Situation landete ein strammer Schuss von Emir Kolbüken (55.) unhaltbar im linken unteren Eck.