Hitziges Kellerduell in Eckelshausen

Marburg-Biedenkopf. Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf bleibt spannend. Mit knappen Siegen halten Nordkreis und Weidenhausen den Druck hoch. Während Nordkreis in einem umkämpften Match knapp mit 2:1 gegen Biedenkopf gewann, erkämpfte sich Weidenhausen einen 3:2-Arbeitssieg gegen Wallau. Im Abstiegskampf verlor Dautphetal mit 2:4 gegen Obere Lahn und muss nun auf den Klassenerhalt in der Relegation hoffen.