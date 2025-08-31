Hitziges Kellerduell endet 2:2

Die Gäste hatten nach einer halben Stunde Spielzeit durch Tore von Samed Börekci und Hendrik Hörstkamp-Tovar eine 2:0-Führung vorgelegt. Vincent zur Lage gelang kurz danach der Anschlußtreffer für den SV Alfhausen. In der hitzigen Schlußphase gelang Torjäger Karl-Moritz Fetkenhauer für den Gastgeber der verdiente Ausgleichstreffer. Das Uentschieden hilft beiden Mannschaften nur wenig. Die Mannschaft von Trainer Matthias Flebbe hat aktuell vier Punkte erreicht, der SC Glandorf ergatterte den ersten Punkt. Beide Vereine bleiben unter dem Strich.

"In der Anfangsphase ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Dann machte Glandorf das 1:0. Da haben wir im Abwehrzentrum ein wenig gepennt. Kurze Zeit später das 2:0 als wir auch etwas geschlafen haben, aber dennoch mehr vom Spiel hatten. Auch in der ersten Halbzeit immer mehr Druck gemacht haben und dann auch den Anschlußtreffer erzielen konnten mit dem wir dann in die Pause gegangen sind. Nach der Pause waren die spielbestimmende Mannschaft. Haben vorne viel Druck gemacht und Moral bewiesen. Wir haben uns später mit dem 2:2 belohnt und mit etwas mehr Spielglück auch noch das 3:2 gemacht. In der zweiten Halbzeit kam Glandorf eigentlich gar nicht mehr gefährlich vor unser Tor. Ich glaube der Punkt geht in Ordnung. Unsere Mannschaftsleistung war sehr gut. Die Moral die wir heute bewiesen haben war stark. Schade, dass wir uns nicht mit einem Sieg belohnt haben,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Matthias Flebbe (SV Alfhausen).