Hitziges Duell mit Gundelfingen: Erlbach zurück in der Erfolgsspur

Auch nach dem Spiel hatten sich die Gemüter noch nicht bei allen beruhigt – Foto: Charly Becherer

Der SV Erlbach hat ein starkes Lebenszeichen gesendet und nach vier Niederlagen in Folge einen wichtigen 1:0-Erfolg gegen das Spitzenteam FC Gundelfingen gefeiert. Vor 441 Zuschauern entwickelte sich ein intensives und hochklassiges Bayernliga-Duell, das seinem Anspruch über die gesamte Spielzeit gerecht wurde.

Trainer Lukas Lechner musste sein Team personell etwas umbauen, zeigte aber von Beginn an eine engagierte und spielbestimmende Leistung. Bereits früh setzte Erlbach Akzente: Florian Wiedl prüfte Gundelfingens Keeper Tobias Werdich per Freistoß (6.), kurz darauf köpfte Kapitän Alexander Fischer nach einer Ecke knapp drüber (9.). Auch in der Folge blieb Erlbach tonangebend, ließ aber beste Chancen ungenutzt – unter anderem durch Sebastian Hager (13., 20.) und erneut Wiedl kurz vor der Pause (44.). Trotz des 0:0 zur Halbzeit honorierten die Zuschauer den starken Auftritt.

Erhitzte Gemüter nach dem Strafstoß

Direkt nach Wiederbeginn wurde es turbulent: Nach einem Zweikampf entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Erlbach (47.). Maximilian Sammereier verwandelte sicher zur verdienten Führung (48.). In der Folge erhitzten sich kurzzeitig die Gemüter, es gab Provokationen auf beiden Seiten. Die Partie blieb intensiv und umkämpft. Erlbach versäumte es jedoch, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen – unter anderem verhinderte Werdich mit einer starken Parade gegen Levin Ramstetter das 2:0 (58.).