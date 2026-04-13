Hitziges Duell endet 2:2 – Punkteteilung in Ahle von Pascal Brinkmann · Heute, 00:25 Uhr · 0 Leser

In einem intensiven und umkämpften Duell trennten sich der SV Ahle und der SC Enger 3 am Ende leistungsgerecht mit 2:2. Beide Teams hatten sich für diese Partie viel vorgenommen, was von Beginn an auf dem Platz zu spüren war.

Der SC Enger 3 zeigte sich über weite Strecken spielbestimmend und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen. Gleich fünfmal verhinderte jedoch das Aluminium den Torerfolg – Latte und Pfosten standen den Gästen mehrfach im Weg und sorgten für großes Aufatmen bei den Ahler Anhängern. Der SV Ahle hingegen präsentierte sich vor dem Tor deutlich effektiver. Mit konsequenter Chancenverwertung nutzten sie ihre Möglichkeiten eiskalt aus und hielten das Spiel dadurch stets offen. So entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, bei dem beide Mannschaften alles in die Waagschale warfen.