Hitziges Derby zwischen Braunfels Burgsolms endet 2:2 Teaser GL GI/MR: +++ Ein packendes Duell haben sich die beiden Kontrahenten in der Fußball-Gruppenliga geliefert. Ein Platzverweis war die Folge +++

BRAUNFELS - Wenn am Kunstrasenplatz des Braunfelser Schlossblickstadions kaum mehr ein Parkplatz zu finden ist, dann muss besonderes Spiel stattfinden. Oder wie es der leider viel zu früh gestorbene "Jochi" Eich, lange Zeit Präsident beim FSV, ausdrücken würde: Das Mutter aller Derbys. Und das Derby hielt, was es versprach: Am Ende trennten sich der FSV Braunfels und der FC Burgsolms mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.