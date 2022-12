Hitziges Derby findet keinen Sieger

Im letzten Spiel des Jahres stand ein Derby auf dem Plan, der VFL Brochenzell empfing den TSV Tettnang. Bei kaltem Dezember Wetter und bewölkten Himmel, war es für beide Teams schwierig die Zuschauer mit gutem Fußball aufzuwärmen, da der Rasen eher einer Wiese für Nutztiere ähnelte, als einem Fußballplatz. Für den TSV war es eine schwierige Ausgangssituation, nach der 0:6 Klatsche gegen Leutkirch, dem Ausfallen von Trainer Steinmaßl und der langen Liste von verletzungsbedingten Ausfällen, sprach eigentlich alles für den VFL. An der Seitenlinie für die Tettnanger deswegen Co-Trainer Petzold und Torwarttrainer Dannecker.



So ging es rein ins Spiel, in welchem der VFL besser reinkam. Direkt in der 2. Minute eine Doppelchance, die TSV Keeper Geibel zweimal stark parierte. Tettnang schien die Anfangsphase zu verschlafen, dann aber nach der ersten Torannäherung ein Eckball in der 5. Minute für den TSV. Dieser wurde von Bernhard stark in die Mitte gebracht, wo „Ikke“ Feyer mit all seiner Erfahrung den Ball zum 0:1 ins lange Eck köpfte.



Die Brochenzeller zeigten sich aber alles andere als geschockt und setzen Tettnangs Defensive weiter unter Druck. In der 9. Minute wurde VFL Kapitän Konrad auf die Reise geschickt, 10 Meter vor dem Tor konnten Weiss und Sprenger im letzten Moment den Schuss blocken. Danach folgte Standard über Standard für den VFL. Tettnang schaffte es nur selten für Entlastungsangriffe zu sorgen. So war es nicht verwunderlich, dass der Ausgleichstreffer nach einem Eckball fiel. Nach der 5. Ecke, die allesamt gefährlich wurden, war es Keller, der sich im Kopfballduell durchsetzen konnte und den Ball aufs lange Eck köpfte, dort stand Witzemann auf der Linie, der seine Torwartkünste auspackte und mit der Hand den Ball parierte (25.). Der Schiedsrichter entschied erst auf rote Karte und Elfmeter für den VFL. Danach aber eine große Fairplay Geste vom VFL Brochenzell, die den Ball schon hinter der Linie gesehen haben und so gab der Schiedsrichter den Treffer zum 1:1 und keinen Platzverweis für Witzemann. Die Hand Gottes sei wohl nur einem anderen TSV Spieler vergönnt (siehe Hinspiel).



Das Spiel ging in der Folge genauso weiter wie es angefangen hat, Brochenzell mit einer Ecke nach der anderen. Der Tettnanger Defensivverbund war zu weit weg von den Gegenspielern und ließ sich in der ersten halben Stunde zu einfach überspielen. So war es nur 3 Minuten später Schwier der sich im Kopfballduell nach Eckball behauptete, auf der Linie konnte erst Marschall klären, allerdings schoss er Sprenger an und so trudelte der Ball zur 2:1 Führung für den VFL ins Tor (28.). Die Führung des VFL war inzwischen hoch verdient und hätte durchaus höher ausfallen können. Danach stellte der TSV um und kam dadurch besser ins Spiel. Chancen vom VFL und dem TSV waren bis zur Halbzeit eher Mangelware. Einzig ein Freistoß von Caner flog knapp neben das Lattenkreuz des VFL (44.) und ein Schuss von Konrad aus spitzem Winkel den Geibel zur Ecke klären konnte (38.).



Halbzeitfazit: Die Brochenzeller Führung zur Halbzeit war absolut verdient. Die ersten 30 Minuten waren sie die deutlich bessere Mannschaft und die kurzweilige Führung vom TSV eher schmeichelhaft. Der TSV schaffte es nicht zwischen den Ketten die Räume eng zu machen und in die Zweikämpfe zu kommen. So war es immer dasselbe Muster, langer Ball, Ablage auf Hirscher und dieser suchte direkt die zwei Sturmspitzen aus Konrad und Pfister. Nach der Umstellung kam man besser in die Zweikämpfe konnte meist die gefährlichen Schnittpässe abfangen.



Die 2. Hälfte begann und man merkte nun, der TSV hatte sich noch einiges vorgenommen. Man setzte den VFL nun früh unter Druck und spekulierte auf Fehler. So war es in der 49. Minute Feyer, der das Kopfballduell gewann und den Ball auf Geßler weiterleitete. Dieser konnte sich im Mittelfeld behaupten, nahm den Kopf hoch und den lupfte den Ball traumhaft aus 25 Metern über VFL Keeper Beck ins Tor zum 2:2. Danach hatte Tettnang Oberwasser und das Spiel war meist in der Hälfte des VFL. Allerdings waren so richtige Chancen Fehlanzeige, auf dem schwierig zu bespielenden Acker.



Brochenzell beschränkte sich aufs kontern und der TSV übernahm die Spielkontrolle. Viele Zweikämpfe und viele Fouls waren an der Tagesordnung. Nach Schuss von Schwier, war es Geibel der in der 76. Minute einen Torschuss vom VFL parieren konnte. TSV Stürmer Geßler versuchte es noch 2 Mal aus der Distanz, der Ball flog allerdings knapp am Tor vorbei. Chancentechnisch passierte auf beiden Seiten ansonsten nicht viel.



Bis zur 82. Minute plätscherte das Spiel vor sich hin. Dann war es Witzemann, der sich seine wöchentliche gelbe Karte abholte, nachdem Keeper Beck den Ball bereits in der Hand hatte und er ihn leicht touchierte. Der Schiedsrichter verzichtete darauf den Ball wieder mit einem Pfiff freizugeben, weshalb es Beschwerden auf Tettnanger Seite gab. Aus heiterem Himmel zückte der Schiedsrichter dann die 2. gelbe Karte für Witzemann, der somit zum vorzeitigen Duschen berechtigt war. Ein wenig unverständlich, allerdings konnte Tettnangs Nummer 6 froh sein nach seiner Hand Gottes, überhaupt noch 83 Minuten auf dem Platz gestanden zu sein. In der Folge wollte der VFL noch versuchen die 3 Punkte in Brochenzell zu behalten, allerdings wurden die Versuche von der TSV Defensive geblockt.



Fazit: Am Schluss ist dieses Unentschieden für beide Mannschaften vertretbar. Der VFL dominierte die 1. Halbzeit bis zur 35. Minute und der TSV die 2. Hälfte, ohne richtig zwingend vor dem Tor zu werden. Spielerische Lösungen wurden selten gefunden, da der Platz ein gutes Kombinationsspiel unmöglich machte. Es verwundert wohl auch nicht, dass von 4 Toren, 3 nach Eckball fielen. Beide Mannschaften haben somit 30 Punkte und sind Tabellennachbarn auf dem 5. bzw. 6. Platz. Tettnang hat allerdings noch 2 Nachholspiele, die nächstes Jahr gespielt werden.



Insgesamt war es für den TSV Tettnang eine gelungene Hinrunde, die nach starkem Saisonauftakt ein wenig ins Wanken geriet. Allerdings fing man sich einigermaßen und kann mit 30 Punkten nach 17 Spielen zufrieden in die Winterpause gehen. Wir bedanken uns bei allen Fans und Beteiligten für die Unterstützung in der gesamten Hinrunde und hoffen euch nach der Winterpause wiederzusehen. Bis dato schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.