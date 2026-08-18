„Hitziges Derby angenommen“: Niesky siegt 2:0 in Weißwasser

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Weißwasser erhöhte den Druck und drängte die Gäste zeitweise tief in die eigene Hälfte. Niesky hielt jedoch mit hoher Intensität dagegen. „Durch diszipliniertes und konzentriertes Verteidigen konnten wir jedoch nur wenige klare Chancen zulassen“, analysierte Scharf die Drangphase der Hausherren.

Umso wertvoller war für die Gäste der frühe Führungstreffer: Bereits in der 13. Spielminute traf Julian Zieschang zum 1:0 für den FV Eintracht. In der Folge erarbeitete sich Niesky weitere Gelegenheiten, verpasste es jedoch, die Führung vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Tobias Weickelt auszubauen.

In der Schlussphase öffneten sich für Niesky durch die offensivere Ausrichtung der Gastgeber Räume für Gegenstöße. Einen dieser Konter vollendete Luca Darius Pluta in der 85. Minute zum 2:0-Endstand.

Lukas Scharf zog nach dem Auswärtserfolg ein positives Fazit: „Am Ende bin ich stolz auf die Mannschaft, dass sie dieses hitzige Derby angenommen und über die gesamte Spielzeit leidenschaftlich gekämpft hat. Der Start in den Ligabetrieb ist uns damit gelungen.“

Blick auf die Tabelle

Durch den 2:0-Auftaktsieg reiht sich der FV Eintracht Niesky nach dem 1. Spieltag mit drei Punkten und 2:0 Toren auf dem 3. Tabellenplatz ein – direkt hinter dem Radebeuler BC 08 und dem Radeberger SV. Der VfB Weißwasser 1909 belegt nach der Niederlage Rang 15.

Für Niesky richtet sich der Blick nun auf die kommenden Aufgaben. „Jetzt gilt es, sowohl die positiven als auch die negativen Dinge aufzuarbeiten, aus ihnen zu lernen und nächste Woche den nächsten Dreier einzufahren“, blickt Scharf voraus.