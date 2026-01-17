Hitzige "Niederbayerische": TuS 1860 Pfarrkirchen holt den Titel

Die TuS 1860 Pfarrkirchen ist neuer Niederbayerischer Hallenmeister! Die Rottaler setzten sich im Endspiel in der Landshuter Sparda Bank-Halle am späten Samstagnachmittag mit 2:0 gegen den TSV-DJK Oberdiendorf durch. Zuschauermäßig hielt sich der Andrang zu Beginn doch sehr in Grenzen, am Ende sorgten 350 Zuschauer für eine ordentliche Kulisse. Die Gastgeber konnten zum Schluss in doppelter Hinsicht zufrieden sein, denn die Hausherren vom ETSV 09 Landshut absolvierten ein tolles Turnier und sicherten sich überraschend Platz drei.

Es war selten ein hochklassiges Turnier, dafür ging`s umso intensiver und hitziger zur Sache: Einige Zeitstrafen, viele gelbe Karten und sogar zwei gelb-rote Karten. Unschöne Szenen gab`s nach dem Ausscheiden von Türk Gücü Straubing, als es auf der Tribüne zu mehrere Rangeleien kam und die Gemengelage nur mit Mühe wieder beruhigt werden konnte.

Die TuS 1860 Pfarrkirchen und der TSV Mauth machten den besten Eindruck und zogen verdient ins Halbfinale ein. Dem SV Grainet konnte man fehlendes Engagement keineswegs absprechen, aber "Groanad" agierte glücklos und schied daher aus. Respektabel verkaufte sich der SV Landshut-Münchnerau, der sich im Laufe des Turniers steigerte, einen 3:2-Coup gegen Pfarrkirchen landete, im entscheidenden Spiel gegen Mauth aber dann dem Bezirksligisten aus dem Bayerwald den Vortritt lassen musste.



Das Finale

Gruppe BEine Überraschung gab es in Gruppe B. Neben dem TSV-DJK Oberdiendorf schafften die kess aufspielenden Gastgeber vom ETSV 09 Landshut den Sprung ins Halbfinale - zum Schluss war`s aber hauchdünn. Dank einer um einen (!) Treffer bessern Tordifferenz hatten die "Eisenbahner" gegenüber dem punktgleichen SV Puttenhausen die Nase vorne. Einen enttäuschenden Auftritt lieferte hingegen Türk Gücü Straubing ab. Unmittelbar nach der entscheidenden 0:2-Pleite gegen Puttenhausen kam es zu Rangeleien auf der Tribüne. Türk Gücü-Spieler berichteten von rassistischen Beleidigungen, die aus dem Zuschauerbereich gekommen sein sollen. Ob die wirklich gefallen sind, lässt sich im Nachgang nur schwer rekonstruieren. Nach wenigen Minuten hatte sich die Lage wieder beruhigt.Die HalbfinalsDie Gastgeber vom ETSV 09 Landshut erwischten im ersten Halbfinale einen Start nach Maß und gingen in Führung. Würde es tatsächlich für ein kleines Fußballmärchen und zum Finaleinzug für den A-Klassisten reichen? Nein! Pfarrkirchen drehte die Partie dank eines Doppelpacks von Mirza Hasanovic. Mit dem Schlusspfiff machte dann Felix Heudecker mit seinem Treffer zum 3:1 in den verwaisten Kasten alles klar.Im zweiten Halbfinale zeigte der TSV-DJK Oberdiendorf eine ganz starke Leistung. Vorne konsequent und zielstrebig, hinten diszipliniert und aufmerksam. Mauth hatte keine Chance. Am Ende setzte sich "Deandorf" hochverdient mit 4:0 durch.



Im Endspiel belauerten sich die Kontrahenten aus Pfarrkirchen und Oberdiendorf in den ersten Minuten. Dann übernahm "Deandorf" aber immer mehr das Kommando und kam zu mehreren Chancen. Just in der Phase, als der Führungstreffer für Oberdiendorf in der Luft lag, schlug Pfarrkirchen eiskalt zu. Pascal Dirnaichner knipste den Ball flach zum 1:0 in die Maschen. "Deandorf" warf noch einmal alles nach vorne, half aber alles nichts mehr. Quasi mit der Schlusssirene machte dann Mirza Hasanovic den Deckel drauf.



"Es war ein tolles Turnier, die Atmosphäre war toll und wir sind von unseren Fans super unterstützt worden. Genießt den Abend noch", rief TuS-Kapitän Felix Heudecker bei der Siegerehrung ins Publikum. Pfarrkirchen vertritt nun am kommenden Samstag Niederbayern bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft in Erlangen.

