Hitzige Gemüter und ein rotes Ende für den Sieger 1. Kreisklasse: Wiepenkathen unterliegt überraschend Hammah 0:1

Es sollte eine hitzige Angelegenheit werden im Schwinger Ackerweg. Wiepenkathen hatte über die gesamte Spieltag deutlich mehr Ballbesitz, war allerdings zu ungefährlich vor dem gegnerischen Tor. „Wir müssen uns einfach den Vorwurf machen, keinen Treffer erzielt zu haben. Die Reaktion nach dem Hedendorf-Spiel war da, wir waren feldüberlegen und hatten eine Niederlage nicht verdient“, sagte TSV-Trainer Roland Duchow. Ein Fehler in der Vorwärtsbewegung führte zum Tor des Tages. Philip Pannekamp nutzte ihn zum 0:1. Die Begegnung wurde immer unruhiger. Bereits in der Halbzeit hatte es heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen den Trainern und Co-Trainern gegeben. „Das waren unschöne Szenen, die nicht auf den Fußballplatz gehören. Respektvoll sollte man immer miteinander umgehen“, so Roland Duchow. Das bestätigte im Anschluss auch Hammah-Coach Nico Wellm: „Beide Seiten haben sich nicht mit Ruhm bekleckert.“ Fußball wurde aber auch noch gespielt. Robert Tietz vergab einen laut Duchow unberechtigten Foulelfmeter. Er scheiterte am 19-jährigen Maro Radvan. „Der war schwach geschossen und passte zu unserem harmlosen Offensivspiel. Trotzdem hätten wir nicht verlieren dürfen“, meinte der TSV-Coach. Nach wiederholtem Foul sah Hammahs Bastian Vollmers die Ampelkarte, Luca Holst kurz vor dem Abpfiff sogar Rot. „Eine Gelbe Karte hätte es hier auch getan“, sagte sogar Wiepenkathens Trainer. Die beiden Akteure werden dem MTV in Wischhafen fehlen. Wiepenkathen muss gegen Agathenburg/Dollern ran.

Schiedsrichter: Alex Wettern - Zuschauer: -

Tore: 0:1 Philip Pannekamp (58.)

Gelb-Rot: Bastian Vollmers (80./MTV Hammah II/)

Rot: Luca Holst (90./MTV Hammah II/)

Besondere Vorkommnisse: Robert Tietz (TSV Wiepenkathen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maro Radvan (80.).