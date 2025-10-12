Hitzig: A/O und D/A trennen sich beim Landesliga-Klassiker remis

Stade verliert trotz Führung, Harsefeld muss für jedes Tor ackern. Und im Auetal hat es die nächste Auflage des Derbys zwischen A/O und D/A gegeben. So lief der Spieltag.
Nachdem Jannik Peters vom Punkt cool blieb (13.) und Michael Stern perfekt ins Kreuzeck abschloss (15.), schien sich der VfL Güldenstern bereits auf der Siegerstraße zu befinden.
Stattdessen zog Marvin Kröncke mit einem Zupfer im Strafraum die Notbremse (27.). Nachdem die Stader also einer langen Unterzahl gegenüberstanden, verwandelte Scharmbeck den fälligen Strafstoß noch obendrein (28.).
„Dann nahm das Spiel seinen Lauf“, sagt Trainer Matthias Quadt, dessen Team nach dem Ausgleich mit dem Pausenpfiff in der Schlussphase ins Hintertreffen geriet. „Unsere Präsenz war nicht ausreichend genug da.“
Nur neun Tage nach der einseitigen Bezirkspokal-Begegnung liefert die SV Ahlerstedt/Ottendorf gegen den Landkreis-Konkurrenten die Antwort.
Einen Konter über Samuel Eßer vollendete Luqman Krugmeier mit der A/O-Führung (16.), Julian Budde nickte nach einer Yaman-Freistoßhereingabe schnell zum Ausgleich ein (20.).
Im zweiten Abschnitt drehte D/A das Spiel, weil Jan-Miklas Steffens eine Aue-Flanke verwertete (55.), dieses Mal antworteten aber die Ahlerstedter nach einer Kopfballverlängerung von Merten Hiller postwendend durch den enteilten Eren Badur (57.).
In einem hitzigen Landesliga-Derby holte D/A-Keeper Jasper Rump nach einem zu kurz geratenen Rückpass Corvin Höft von den Beinen, sodass die Hausherren den Matchball vom Punkt zugesprochen bekamen. Torhüter Rump verhinderte mit einer starken Parade aber den Einschlag gegen den Versuch aus elf Metern von Rückkehrer Malcolm Brunkhorst (85.).
„Wenn du so spät einen Elfmeter hast, willst du den Sieg mitnehmen“, sagt A/O-Trainer Kevin Speer. „Ich bin aber stolz auf die Mannschaft, die die Pokal-Niederlage wiedergutmachen wollte.“
Auf der anderen Seite hätten auch die Kehdinger gerne die volle Punktausbeute mitgenommen. „Zum überwiegenden Teil haben wir das Spiel kontrolliert“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Nach dem 2:2 war das Spiel dann sehr zerfahren.“
Zumindest ein wenig Licht schimmert am Ende des Tunnels der angespannten A/O-Personallage. Moritz Vedovelli und Brunkhorst kamen gegen Drochtersen wieder zu Joker-Einsätzen.
Enes Badur hofft, bald trotz seines Nasenbeinbruchs mit einer Maske spielen zu können. Speer: „Wir müssen noch ein, zwei Wochen durchhalten, dann haben wir hoffentlich die schlimmste Phase überstanden.“
In der Anfangsphase mündete Harsefelder Einbahnstraßenfußball in der Führung von Torjäger Pascal Schawaller (7.). Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung kam Etelsen durch Timo Schöning aber schnell zum Ausgleich (14.).
„Wir müssen im Moment einen großen Aufwand fahren, um Tore zu machen, während der Gegner nicht viel braucht“, hadert TuS-Coach Nico Matern. Ein verunglückter Abschluss von Barzan Demli entpuppte sich als die perfekte Vorarbeit für Doppelpacker Schöning (69.). Der eingewechselte Murat Boral sicherte den Hausherren mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante zumindest einen Zähler (78.).
„Ich kann den Jungs wenig vorwerfen, weil wir wirklich ein gutes Spiel gemacht haben“, sagt Matern. „Wir haben im Moment das Problem, unsere Großchancen in Tore umzumünzen.“