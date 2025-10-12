Hitzig: A/O und D/A trennen sich beim Landesliga-Klassiker remis

Nur neun Tage nach der einseitigen Bezirkspokal-Begegnung liefert die SV Ahlerstedt/Ottendorf gegen den Landkreis-Konkurrenten die Antwort.

Einen Konter über Samuel Eßer vollendete Luqman Krugmeier mit der A/O-Führung (16.), Julian Budde nickte nach einer Yaman-Freistoßhereingabe schnell zum Ausgleich ein (20.).

Im zweiten Abschnitt drehte D/A das Spiel, weil Jan-Miklas Steffens eine Aue-Flanke verwertete (55.), dieses Mal antworteten aber die Ahlerstedter nach einer Kopfballverlängerung von Merten Hiller postwendend durch den enteilten Eren Badur (57.).

In einem hitzigen Landesliga-Derby holte D/A-Keeper Jasper Rump nach einem zu kurz geratenen Rückpass Corvin Höft von den Beinen, sodass die Hausherren den Matchball vom Punkt zugesprochen bekamen. Torhüter Rump verhinderte mit einer starken Parade aber den Einschlag gegen den Versuch aus elf Metern von Rückkehrer Malcolm Brunkhorst (85.).

Bei A/O entspannt sich die personelle Lage

„Wenn du so spät einen Elfmeter hast, willst du den Sieg mitnehmen“, sagt A/O-Trainer Kevin Speer. „Ich bin aber stolz auf die Mannschaft, die die Pokal-Niederlage wiedergutmachen wollte.“

Auf der anderen Seite hätten auch die Kehdinger gerne die volle Punktausbeute mitgenommen. „Zum überwiegenden Teil haben wir das Spiel kontrolliert“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Nach dem 2:2 war das Spiel dann sehr zerfahren.“

Zumindest ein wenig Licht schimmert am Ende des Tunnels der angespannten A/O-Personallage. Moritz Vedovelli und Brunkhorst kamen gegen Drochtersen wieder zu Joker-Einsätzen.

Enes Badur hofft, bald trotz seines Nasenbeinbruchs mit einer Maske spielen zu können. Speer: „Wir müssen noch ein, zwei Wochen durchhalten, dann haben wir hoffentlich die schlimmste Phase überstanden.“