Hitzhofen verzichtet: Denkendorf steigt auf!

– Foto: Johannes Traub

Was für ein spektakulärer Spieltag in der Kreisliga 1! Während der SV Zuchering seine Fans mit einem Last-Minute-Treffer erlöste und die Reserve des VfB Eichstätt ein gnadenloses Schützenfest feierte, wurden abseits der Plätze echte Hammer-Entscheidungen verkündet. Meister FC Hitzhofen-Oberzell verzichtet freiwillig auf den Aufstieg, wodurch der SV Denkendorf direkt in die Bezirksliga durchmarschiert und der TSV Hohenwart in die Aufstiegsrelegation rutscht. Am Tabellenende herrscht nach dem feststehenden Kösching-Abstieg nun auch Gewissheit für Karlskron und Sandersdorf, die in die nervenaufreibende Abstiegsrelegation müssen.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 120 Zuschauer in Zuchering. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Den ersten Höhepunkt der Partie bekamen die Fans in der 38. Spielminute zu sehen: Leander Friedl nutzte eine Unachtsamkeit in der gegnerischen Hintermannschaft eiskalt aus und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. In der 65. Minute belohnte Leon Sedlmair die Bemühungen des TSV Hohenwart und erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Heimelf noch einmal zu. In der Schlussminute der regulären Spielzeit erlöste Philip Delanowski (90.) den SV Zuchering mit dem viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Trotz der späten Pleite gab es für Hohenwart nach dem Abpfiff Grund zur Freude: Durch den sensationellen Aufstiegsverzicht des Meisters darf der TSV nun in der Relegation um den Sprung in die Bezirksliga kämpfen.

Eine absolut einseitige Angelegenheit bekamen die 60 Zuschauer auf dem Eichstätter Platz geboten. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 4. Spielminute stellte Senih Fazlji die Weichen auf Sieg und markierte das frühe 1:0. Nur sechs Minuten später erhöhte Samuel Schmid (10.) nach einer schönen Kombination auf 2:0. Die Gastgeber ließen Ball und Gegner laufen, von Kasing kam kaum Gegenwehr. Noch vor der Pause schraubte der überragende Fazlji (35.) das Ergebnis auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel ging die One-Man-Show weiter. Mit einem lupenreinen Hattrick in der 48., 54. und 57. Spielminute schoss Fazlji den SV Kasing im Alleingang ab und schraubte sein persönliches Torkonto beim hochverdienten 6:0-Erfolg auf fof Treffer.

Die 150 Zuschauer in Kösching sahen eine Gästemannschaft, die von der ersten Sekunde an hellwach war. Der SV Ingolstadt-Hundszell überrumpelte die bereits vor dem Spieltag länger als Absteiger feststehende Heimelf komplett. Bereits in der 4. Minute war Matthias Weinzierl zur Stelle und besorgte das schnelle 0:1. Kösching zeigte sich geschockt, was Luca Ostermeier nur wenig später (10.) eiskalt zum 0:2 nutzte. Hundszell kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte noch vor dem Pausenpfiff durch Johannes Rindlbacher (32.) das 0:3 nach. Direkt nach dem Wiederanpfiff keimte bei den abgeschlagenen Hausherren noch einmal Hoffnung auf, als Stefan Winzinger in der 46. Minute auf 1:3 verkürzte. In der Folge verteidigten die Gäste den Vorsprung jedoch clever und ließen nichts mehr anbrennen.

Es war die erwartete Defensivschlacht, die sich den 120 Zuschauern in Sandersdorf bot. Beide Mannschaften agierten aus einer gesicherten Abwehr heraus und scheuten das ganz große Risiko. So blieben spielerische Highlights in der ersten Halbzeit absolute Mangelware, und es ging folgerichtig torlos in die Kabinen. Der entscheidende Moment der Partie ereignete sich schließlich im zweiten Durchgang: In der 56. Spielminute profitierte Fabian Graf von einem Abstimmungsfehler in der Sandersdorfer Defensive und erzielte das Tor des Tages zum 0:1. Am Ende war es für beide Teams trotz des Ergebnisses ein bitterer Tag: Sowohl der siegreiche SV Karlskron als auch der FC Sandersdorf müssen trotz allem den Gang in die nervenaufreibende Abstiegsrelegation zur Kreisklasse antreten.

Ein packendes und bis zur letzten Sekunde spannendes Match erlebten die 112 Zuschauer in Hitzhofen. Die Heimelf fand deutlich besser in die Begegnung und ging in der 19. Minute durch Fabian Speth verdient mit 1:0 in Führung. Als Nico Seitz in der 69. Spielminute auf 2:0 erhöhte, schien die Partie vorzeitig entschieden. Doch Menning bewies Moral: Nur drei Zeigerumdrehungen später verkürzte William von Schuttenbach (72.) auf 2:1. Hitzhofen konterte prompt, als Admir Music in der 80. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Wer dachte, das Spiel sei gelaufen, irrte sich. Marcel von Schuttenbach machte es in der 84. Minute mit dem 3:2 noch einmal spannend, doch am Ende rettete Hitzhofen den knappen Vorsprung über die Zeit. Damit untermauert der FC Hitzhofen-Oberzell zwar seine Souveränität als Meister, sorgt aber gleichzeitig für ein Novum: Wegen eines geplanten Umbruchs in der ersten Mannschaft verzichtet der Verein offiziell auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

Ein hochemotionales Spiel mit reichlich Diskussionsstoff sahen die 270 Zuschauer in Münchsmünster. Bereits nach zwanzig Minuten überschlugen sich die Ereignisse: Andreas Müller traf zum 1:0 für die Hausherren (20.), im direkten Gegenzug sah Lichtenaus Jeton Jashari die Rote Karte. Nur zehn Minuten später schwächte sich auch Münchsmünster selbst, als Sebastian Hauber (30.) ebenfalls mit Rot vom Platz flog. Nach dem Wechsel nutzte Moritz Feigl (50.) den Platz zum 2:0, Enrico Reindl legte in der 61. Minute das 3:0 nach. Lichtenau gab nicht auf und verkürzte durch Marco Lustig (63.) auf 3:1. Silas Wisser (69.) stellte auf 4:1, ehe Lorenz Schweiger (77.) noch einmal für die Gäste zum 4:2 traf. Den Schlusspunkt einer wilden Partie setzte Moritz Feigl in der Schlussminute mit dem 5:2-Endstand.

Die stattliche Kulisse von 300 Zuschauern erlebte eine Machtdemonstration des SV Denkendorf. Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr und ließ dem FC Mindelstetten nicht den Hauch einer Chance. Marcel Jasmann eröffnete den Torreigen in der 15. Spielminute mit dem 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Bastian Stadler (20.) auf 2:0. Denkendorf kombinierte wie aus einem Guss, Marius Heß besorgte in der 31. Minute das 3:0. Noch vor der Pause schnürte Stadler (37.) seinen Doppelpack zum 4:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonas Löffler (52.) gar auf 5:0, ehe Ben Forchhammer (55.) den Ehrentreffer für sichtlich überforderte Gäste erzielte. Die Rote Karte für Matthias Pickl (68.) blieb ein Schönheitsfehler. Nach dem Spiel kannte der Jubel in Denkendorf keine Grenzen mehr: Da Hitzhofen verzichtet, steigt der SV Denkendorf als Tabellenzweiter sensationell direkt in die Bezirksliga auf!