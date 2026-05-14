 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligabericht

Hitzhofen-Oberzell siegt – Hohenwart patzt nur knapp

Titelkampf spitzt sich zu und Kellerkinder punkten im Gleichschritt

von Helmut Kampa · Heute, 17:19 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Traub

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Kreisliga 1
Kösching
Sandersdorf
Mindelstette
FC Hitzhofen

In der Kreisliga Donau/Isar 1 festigt der Spitzenreiter am 23. Spieltag mit einem Heimerfolg seine Aufstiegsposition, während im Tabellenkeller der Kampf um den Relegationsplatz durch ein spätes Remis dramatisch bleibt.

Torfeuerwerk an der Tabellenspitze und klare Heimsiege!
Der Spieltag startete am Mittwoch mit ereignisreichen Begegnungen auf den Plätzen. Der Tabellenführer FC Hitzhofen-Oberzell ließ auf eigenem Rasen nichts anbrennen und sicherte sich einen souveränen Heimerfolg gegen den SV Karlskron, was die Ambitionen auf den direkten Aufstieg untermauert. Gleichzeitig feierte der SV Denkendorf einen wichtigen Heimsieg gegen den SV Zuchering und bleibt damit dem Relegationsplatz dicht auf den Fersen. Einen herben Dämpfer im Kampf um die oberen Ränge erlebte dagegen der SV Ingolstadt-Hundszell, der sich vor heimischer Kulisse dem SV Kasing deutlich geschlagen geben musste. Im Tabellenkeller verpasste der TV Münchsmünster eine große Chance und ging im Heimspiel gegen den SV Menning leer aus. Erfolgreicher gestaltete der TSV Lichtenau seine Auswärtsreise, denn das Team entführte drei wichtige Punkte vom FC Mindelstetten. Ein echtes Torspektakel bekamen die Zuschauer beim VfB Eichstätt II zu sehen, wo sich die Hausherren und der TSV Hohenwart nach einer packenden Partie mit einem Unentschieden trennten.

Kann das Schlusslicht den direkten Absturz noch verhindern?
Am Donnerstagabend folgte das Kellerduell, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Der FC Sandersdorf empfing den TSV Kösching zum direkten Schlagabtausch im Tabellenkeller. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, und am Ende teilten sie sich mit einem Remis die Punkte. Dieser Zähler hilft jedoch keinem der beiden Teams entscheidend weiter, da der Rückstand auf die Relegationsplätze bei nur noch drei ausstehenden Partien massiv bleibt.

Gestern, 18:30 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
SV Zuchering
SV ZucheringSV Zuchering
2
0
Denkendorf bleibt dem Verfolgerfeld dicht auf den Fersen
In einer kontrollierten Partie vor heimischer Kulisse ließen die Gastgeber nichts anbrennen. Matthias Pickl markierte die frühe Führung für die Heimelf, ehe Raphael Kick in der Schlussphase mit dem zweiten Treffer des Tages alles klar machte. Der SV Denkendorf festigt damit den dritten Tabellenplatz. Der SV Zuchering reist ohne Zählbares ab und belegt weiterhin den neunten Rang.

Gestern, 18:30 Uhr
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
SV Menning
SV MenningMenning
0
1
Abpfiff
Menning entführt knappen Auswärtssieg
In einer defensiv geprägten Begegnung gaben Nuancen den Ausschlag zugunsten der Gäste. Den goldenen Treffer des Tages erzielte William von Schuttenbach im zweiten Durchgang. Der SV Menning untermauert mit diesem Erfolg den vierten Tabellenplatz. Der TV Münchsmünster muss trotz engagierter Leistung eine bittere Heimniederlage hinnehmen und verweilt auf Rang zehn.

Gestern, 18:30 Uhr
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
SV Karlskron
SV KarlskronSV Karlskron
2
0
Abpfiff
Spitzenreiter baut Führung mit Doppelschlag aus
Der Tabellenführer gab sich vor heimischer Kulisse keine Blöße und sorgte bereits früh für klare Verhältnisse. Admir Music brachte die Hausherren per Foulelfmeter in Front und legte nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer nach. Die Gäste schwächten sich in der Schlussphase zudem durch eine Rote Karte selbst. Der FC Hitzhofen-Oberzell thront weiter einsam an der Spitze, während der SV Karlskron auf dem zwölften Platz stagniert.

Heute, 14:00 Uhr
FC Sandersdorf
FC SandersdorfSandersdorf
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
1
1
Abpfiff
Punkteteilung im Kellerduell hilft keinem weiter
Im Duell der beiden Tabellenletzten gab es keinen Sieger, der den erhofften Befreiungsschlag landen konnte. Im zweiten Spielabschnitt brachte Benedikt Schneeberger die Gäste zunächst in Front, doch Andreas Winkler gelang wenig später der Ausgleich für die Heimelf. Der FC Sandersdorf verbleibt auf dem 13. Tabellenplatz, während der TSV Kösching weiterhin das Schlusslicht der Liga bildet.

Gestern, 18:45 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
0
3
Abpfiff
Kasing feiert verdienten Auswärtserfolg
Die Gäste präsentierten sich vor fremder Kulisse eiskalt und ließen den Hausherren keine Chance. Kurz vor dem Seitenwechsel brach Leon Hagen den Bann und erhöhte direkt nach dem Wiederanpfiff auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Simon Mayer in der Schlussminute. Trotz des Sieges bleibt der SV Kasing auf dem siebten Rang, schließt aber punktemäßig zum SV Ingolstadt-Hundszell auf Platz acht auf.

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt II
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
3
3
Abpfiff
Torfestival ohne Sieger im Verfolgerduell
Die Zuschauer sahen einen packenden Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. Senih Fazlji brachte Eichstätt früh in Führung, doch Daniel Liebhardt glich per Foulelfmeter aus, ehe Sebastian Herker das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Noch vor der Pause stellte Tom Wasztl auf Einstand. Im zweiten Durchgang legte Daniel Liebhardt erneut für Hohenwart vor, doch Senih Fazlji rettete den Gastgebern in der Nachspielzeit den Punkt. Hohenwart bleibt Tabellenzweiter, die Eichstätter Reserve verbleibt auf Rang sechs.

Gestern, 18:15 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
1
3
Abpfiff
Lichtenau dreht das Spiel in der Schlussphase
Die Gäste aus Lichtenau zeigten beim Tabellennachbarn eine starke Moral und entführten drei Punkte. Zunächst brachte Josef Wilhelm die Hausherren in Führung, doch Peer Wittmer besorgte noch vor der Pause den Ausgleich. Spät im zweiten Durchgang stellten Valentin Eichlinger und Lorenz Schweiger die Weichen auf Sieg. Durch den Dreier klettert der TSV Lichtenau auf den fünften Tabellenplatz, während der FC Mindelstetten auf Rang elf verbleibt.

Vorbericht zum 24. Spieltag
Der 24. Spieltag am Sonntag, bringt die absolute Vorentscheidung in allen Tabellenregionen. Der Spitzenreiter FC Hitzhofen-Oberzell bittet den FC Mindelstetten zum Tanz und kann mit einem Punktgewinn dahoam den Meistertitel und den direkten Bezirksliga-Aufstieg endgültig perfekt machen.
Im packenden Rennen um den Relegationsplatz 2 muss der TSV Hohenwart vor heimischer Kulisse gegen den formstarken SV Kasing vorlegen, während Verfolger SV Denkendorf auswärts beim kriselnden TV Münchsmünster zum Siegen verdammt ist. Für Münchsmünster steht im Fernduell gegen Mindelstetten jeder Zähler im Kampf gegen den Relegationsplatz 12 auf dem Spiel.
Im Tabellenmittelfeld empfängt der SV Ingolstadt-Hundszell den viertplatzierten SV Menning, und der VfB Eichstätt II testet den SV Karlskron, der jeden Punkt braucht, um den Funken Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Schlusslicht TSV Kösching reist zum SV Zuchering, während der vorletzte FC Sandersdorf den TSV Lichtenau fordert.