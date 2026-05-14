Hitzhofen-Oberzell siegt – Hohenwart patzt nur knapp

Denkendorf bleibt dem Verfolgerfeld dicht auf den Fersen

In einer kontrollierten Partie vor heimischer Kulisse ließen die Gastgeber nichts anbrennen. Matthias Pickl markierte die frühe Führung für die Heimelf, ehe Raphael Kick in der Schlussphase mit dem zweiten Treffer des Tages alles klar machte. Der SV Denkendorf festigt damit den dritten Tabellenplatz. Der SV Zuchering reist ohne Zählbares ab und belegt weiterhin den neunten Rang.

Menning entführt knappen Auswärtssieg

In einer defensiv geprägten Begegnung gaben Nuancen den Ausschlag zugunsten der Gäste. Den goldenen Treffer des Tages erzielte William von Schuttenbach im zweiten Durchgang. Der SV Menning untermauert mit diesem Erfolg den vierten Tabellenplatz. Der TV Münchsmünster muss trotz engagierter Leistung eine bittere Heimniederlage hinnehmen und verweilt auf Rang zehn.

Spitzenreiter baut Führung mit Doppelschlag aus

Der Tabellenführer gab sich vor heimischer Kulisse keine Blöße und sorgte bereits früh für klare Verhältnisse. Admir Music brachte die Hausherren per Foulelfmeter in Front und legte nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer nach. Die Gäste schwächten sich in der Schlussphase zudem durch eine Rote Karte selbst. Der FC Hitzhofen-Oberzell thront weiter einsam an der Spitze, während der SV Karlskron auf dem zwölften Platz stagniert.

Punkteteilung im Kellerduell hilft keinem weiter

Im Duell der beiden Tabellenletzten gab es keinen Sieger, der den erhofften Befreiungsschlag landen konnte. Im zweiten Spielabschnitt brachte Benedikt Schneeberger die Gäste zunächst in Front, doch Andreas Winkler gelang wenig später der Ausgleich für die Heimelf. Der FC Sandersdorf verbleibt auf dem 13. Tabellenplatz, während der TSV Kösching weiterhin das Schlusslicht der Liga bildet.

Kasing feiert verdienten Auswärtserfolg

Die Gäste präsentierten sich vor fremder Kulisse eiskalt und ließen den Hausherren keine Chance. Kurz vor dem Seitenwechsel brach Leon Hagen den Bann und erhöhte direkt nach dem Wiederanpfiff auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Simon Mayer in der Schlussminute. Trotz des Sieges bleibt der SV Kasing auf dem siebten Rang, schließt aber punktemäßig zum SV Ingolstadt-Hundszell auf Platz acht auf.

Torfestival ohne Sieger im Verfolgerduell

Die Zuschauer sahen einen packenden Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. Senih Fazlji brachte Eichstätt früh in Führung, doch Daniel Liebhardt glich per Foulelfmeter aus, ehe Sebastian Herker das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Noch vor der Pause stellte Tom Wasztl auf Einstand. Im zweiten Durchgang legte Daniel Liebhardt erneut für Hohenwart vor, doch Senih Fazlji rettete den Gastgebern in der Nachspielzeit den Punkt. Hohenwart bleibt Tabellenzweiter, die Eichstätter Reserve verbleibt auf Rang sechs.