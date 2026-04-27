Hitzhofen-Oberzell dominiert im heimischen Duell

Spannung im Kampf um die Spitze
Am 20. Spieltag der Kreisliga 1 zeigte Tabellenführer FC Hitzhofen-Oberzell erneut seine Heimstärke und ließ dem Gegner keine Chance. Auch der SV Denkendorf behauptete sich in einem intensiven Spiel, musste sich aber mit einem Punkt zufriedengeben. Dahinter meldete sich der TSV Hohenwart mit einem furiosen Auswärtssieg bei SV Menning im Rennen um die Aufstiegsrelegation zurück. Die Verfolger aus Eichstätt und Lichtenau kamen jeweils nicht über Unentschieden hinaus, wodurch die Spitze vorerst klar verteilt bleibt.
Abstiegskampf bleibt ein Nervenspiel
Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für den FC Sandersdorf und den TSV Kösching weiter, die erneut keine Siege einfahren konnten. Münchsmünster hingegen sammelte wichtige Zähler gegen Hundszell und verschaffte sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Karlskron musste dagegen eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen, während Kasing mit dem Auswärtserfolg ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen aufbauen konnte. Der Kampf um die Relegationsplätze im unteren Tabellenbereich verspricht auch in den kommenden Wochen höchst spannend zu bleiben.
Die heiße Phase der Saison hat nun begonnen, und mit insgesamt nur noch sechs verbleibenden Spieltagen spitzt sich der Kampf um Aufstieg und Abstieg dramatisch zu.
An der Tabellenspitze thront aktuell der 1. FC Hitzhofen-Oberzell (Platz 1) auf dem direkten Aufstiegsplatz. Mit deutlichem Vorsprung und der konstanten Form aus 16 Siegen bei nur 2 Niederlagen ist der direkte Aufstieg zwar noch nicht rechnerisch gesichert, aber mit jedem weiteren Sieg rückt die Meisterschaft in greifbare Nähe. Der SV Denkendorf (Platz 2) belegt derzeit den Relegationsplatz für den Aufstieg. Auch der TSV Hohenwart (Platz 3) hat mit seiner starken Bilanz noch Chancen, diesen Platz zu erreichen, sollte er die direkten Duelle und die verbleibenden Partien erfolgreich gestalten.
Im Mittelfeld kämpfen VfB Eichstätt II (Platz 4), SV Menning (Platz 5) und TSV Lichtenau (Platz 6) zwar um gute Platzierungen, haben aber nach aktuellem Stand kaum realistische Chancen auf den Aufstieg, da die Punktabstände zu groß sind und zu wenige Spieltage verbleiben.
Im Tabellenkeller verschärft sich der Abstiegskampf: TSV Kösching (Platz 14) belegt den direkten Abstiegsplatz und benötigt ein kleines Wunder, um die Klasse zu halten, da selbst bei voller Punktausbeute die Konkurrenz mitziehen könnte. FC Sandersdorf (Platz 13) und SV Karlskron (Platz 12) befinden sich auf den Relegationsplätzen und müssen um jeden Punkt kämpfen, um den direkten Abstieg zu vermeiden. TV Münchsmünster (Platz 11) und FC Mindelstetten (Platz 10) sind zwar noch nicht gerettet, haben jedoch ein Polster, das bei ein bis zwei Siegen den Klassenerhalt sichern könnte.
Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, werden die kommenden direkten Duelle über Aufstieg, Relegation und Abstieg entscheiden. Sicher ist aktuell weder der Aufstieg noch der Abstieg für irgendein Team, aber die Tendenzen sind deutlich: Hitzhofen-Oberzell steht dicht vor dem Aufstieg, während Kösching den direkten Abstieg nur mit einer beispiellosen Serie verhindern könnte.