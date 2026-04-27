Hitzhofen-Oberzell dominiert im heimischen Duell

Tabellensituation:

Die heiße Phase der Saison hat nun begonnen, und mit insgesamt nur noch sechs verbleibenden Spieltagen spitzt sich der Kampf um Aufstieg und Abstieg dramatisch zu.

An der Tabellenspitze thront aktuell der 1. FC Hitzhofen-Oberzell (Platz 1) auf dem direkten Aufstiegsplatz. Mit deutlichem Vorsprung und der konstanten Form aus 16 Siegen bei nur 2 Niederlagen ist der direkte Aufstieg zwar noch nicht rechnerisch gesichert, aber mit jedem weiteren Sieg rückt die Meisterschaft in greifbare Nähe. Der SV Denkendorf (Platz 2) belegt derzeit den Relegationsplatz für den Aufstieg. Auch der TSV Hohenwart (Platz 3) hat mit seiner starken Bilanz noch Chancen, diesen Platz zu erreichen, sollte er die direkten Duelle und die verbleibenden Partien erfolgreich gestalten.

Im Mittelfeld kämpfen VfB Eichstätt II (Platz 4), SV Menning (Platz 5) und TSV Lichtenau (Platz 6) zwar um gute Platzierungen, haben aber nach aktuellem Stand kaum realistische Chancen auf den Aufstieg, da die Punktabstände zu groß sind und zu wenige Spieltage verbleiben.

Im Tabellenkeller verschärft sich der Abstiegskampf: TSV Kösching (Platz 14) belegt den direkten Abstiegsplatz und benötigt ein kleines Wunder, um die Klasse zu halten, da selbst bei voller Punktausbeute die Konkurrenz mitziehen könnte. FC Sandersdorf (Platz 13) und SV Karlskron (Platz 12) befinden sich auf den Relegationsplätzen und müssen um jeden Punkt kämpfen, um den direkten Abstieg zu vermeiden. TV Münchsmünster (Platz 11) und FC Mindelstetten (Platz 10) sind zwar noch nicht gerettet, haben jedoch ein Polster, das bei ein bis zwei Siegen den Klassenerhalt sichern könnte.

Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, werden die kommenden direkten Duelle über Aufstieg, Relegation und Abstieg entscheiden. Sicher ist aktuell weder der Aufstieg noch der Abstieg für irgendein Team, aber die Tendenzen sind deutlich: Hitzhofen-Oberzell steht dicht vor dem Aufstieg, während Kösching den direkten Abstieg nur mit einer beispiellosen Serie verhindern könnte.