Hitzhofen jubelt trotz Aufstiegsverzicht – Reichertshofen feiert sich

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Donau/Isar.
FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an:
Ein schönes Meisterbild für den Abschluss einer blitzsauberen Saison! Der FC Hitzhofen-Oberzell überzeugte in der Kreisliga 1 über die komplette Dauer. Am Ende stehen neun Punkte vor dem Zweiten aus Denkendorf da. Und doch verzichten die Hitzhofener auf die Früchte ihres Erfolgs. Die Mannschaft bleibt auch in der nächsten Saison eine Kreisliga-Mannschaft.
Die Spielzeiten 23/24 und 24/25 waren für den TSV Reichertshofen tragisch. Zweimal hintereinander verpassten die Reichertshofener den Aufstieg, zweimal reichte es nur für Platz drei. In dieser Saison war der TSV aggressiv genug und schnappte sich nicht nur den Aufstieg in die Kreisklasse, sondern auch den Titel der A-Klasse 3.
Was für eine Saison des SV Kasing II! Mit, Stand jetzt, nur einer Niederlage und einem Torverhätlnis von 71:16 marschiert der SVKII souverän in die A-Klasse.
Meister in der B-Klasse 4 Donau/Isar wird der FC Moos-Eittingermoos und das völlist verdient. Mit einem Torverhältnis von 80:26 Treffern und stolzen 51 Punkten auf dem Konto geht es für den FC Moos in Richtung A-Klasse.
Nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Nordler stand es fest: Der Türkische SV 1972 Ingolstadt spielt nächste Saison in der Kreisliga! Stand jetzt sind Türk Ingolstadt 18 Siege gelungen. Was für eine wahnsinns Saison!
57 Punkte nach 20 Spielen und damit nicht mehr einzuholen ist der TSV Hohenwart II. Zum Vergleich: Der FSV Pfaffenhofen III steht mit 37 Zählern auf dem Konto auf dem zweiten Platz nach 21 Spieltagen.
Mit dem 2:0-Sieg gegen Ottenhofen löst der SV Eichenried das Ticket für die Kreisliga. Der SVE spielte eine überragende Saison: 18 Siege und nur eine Niederlage. Hinzu kommt ein Torverhältnis von 83:23 Toren, stand jetzt. Wahnsinn!