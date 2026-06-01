Hitzhofen jubelt trotz Aufstiegsverzicht – Reichertshofen feiert sich Diese Teams heben ab von Michel Guddat / Marcel Huse · Heute, 11:42 Uhr · 0 Leser

Wie groß ist denn bitte die Auswärtskabine in Hitzhofen, dass da die ganze Mannschaft reinpasst?!? – Foto: FC Hitzhofen-Oberzell

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Donau/Isar.

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WhatsApp: 0170/7126650 Kein Aufstieg trotz Meisterschaft – Hitzhofen verzichtet auf die Bezirksliga

Wie groß ist denn bitte die Auswärtskabine in Hitzhofen, dass da die ganze Mannschaft reinpasst?!? – Foto: FC Hitzhofen-Oberzell

Ein schönes Meisterbild für den Abschluss einer blitzsauberen Saison! Der FC Hitzhofen-Oberzell überzeugte in der Kreisliga 1 über die komplette Dauer. Am Ende stehen neun Punkte vor dem Zweiten aus Denkendorf da. Und doch verzichten die Hitzhofener auf die Früchte ihres Erfolgs. Die Mannschaft bleibt auch in der nächsten Saison eine Kreisliga-Mannschaft. Reichertshofen stürmt in die Kreisklasse

Was ist das denn bitte für ein wunderschöner Teppich auf dem Reichertshofener Meisterspieler ihren Triumph feiern? – Foto: TSV Reichertshofen

Die Spielzeiten 23/24 und 24/25 waren für den TSV Reichertshofen tragisch. Zweimal hintereinander verpassten die Reichertshofener den Aufstieg, zweimal reichte es nur für Platz drei. In dieser Saison war der TSV aggressiv genug und schnappte sich nicht nur den Aufstieg in die Kreisklasse, sondern auch den Titel der A-Klasse 3. SV Kasing II zerlegt die B-Klasse 1 Donau/Isar

"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing

Was für eine Saison des SV Kasing II! Mit, Stand jetzt, nur einer Niederlage und einem Torverhätlnis von 71:16 marschiert der SVKII souverän in die A-Klasse. FC Moos-Eittingermoos dominiert die B-Klasse 4 Donau/Isar

"Meister samma!": Der FC Moos-Eittingermoos marschiert in die A-Klasse – Foto: FC Moos-Eittingermoos

Meister in der B-Klasse 4 Donau/Isar wird der FC Moos-Eittingermoos und das völlist verdient. Mit einem Torverhältnis von 80:26 Treffern und stolzen 51 Punkten auf dem Konto geht es für den FC Moos in Richtung A-Klasse.

Der FC Moos jubeeeelt in der B-Klasse 4. – Foto: FC Moos-Eittingermoos

Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga

"Ole ole ole oleee!" - Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt

Nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Nordler stand es fest: Der Türkische SV 1972 Ingolstadt spielt nächste Saison in der Kreisliga! Stand jetzt sind Türk Ingolstadt 18 Siege gelungen. Was für eine wahnsinns Saison!

Auf den T-Shirts steht passend: "Wir haben es alle kommen sehen". – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt

Hohenwart nimmt die B-Klasse 3 auseinander

Der TSV Hohenwart II zerlegt die B-Klasse 3 – Foto: TSV Hohenwart II

57 Punkte nach 20 Spielen und damit nicht mehr einzuholen ist der TSV Hohenwart II. Zum Vergleich: Der FSV Pfaffenhofen III steht mit 37 Zählern auf dem Konto auf dem zweiten Platz nach 21 Spieltagen.

Guess who's back in der A-Klasse - Genau der TSV Hohenwart II und die lassen es krachen – Foto: TSV Hohenwart II

Eichenried gibt in der Kreisklasse 4 den Ton an

Der SV Eichenried löst das Ticket für die Kreisliga – Foto: SV Eichenried