Hitzhofen feiert weiter – Denkendorf erobert den Relegationsplatz

– Foto: Julian Donauer

Obwohl der FC Hitzhofen-Oberzell bereits vorzeitig als Meister feststand, bot der vorletzte Spieltag der Kreisliga 1 pure Dramatik. Im absoluten Topspiel um den Aufstiegsrelegationsplatz feierte der SV Denkendorf einen packenden Auswärtssieg beim TSV Hohenwart und zog am Konkurrenten vorbei. Während Hitzhofen seine Meisterparty mit einem späten Sieg in Lichtenau fortsetzte, feierten Karlskron und Sandersdorf im Tabellenkeller wichtige Lebenszeichen.

Im absoluten Topspiel des Wochenendes im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz feierte der SV Denkendorf einen eminent wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim TSV Hohenwart. Vor 250 Zuschauern brachte Johannes Lehner die Gäste in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung. Marcel Jasmann erhöhte in der 73. Minute auf 2:0, ehe Nico Prause nur drei Minuten später der Anschlusstreffer für Hohenwart gelang. Die Gäste retteten den Vorsprung über die Zeit und schoben sich durch diesen Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz vor, während Hohenwart auf Rang drei zurückfällt.

Ein packendes Fünf-Tore-Spiel sahen die 150 Zuschauer in Mindelstetten, wo der TV Münchsmünster einen 3:2-Auswärtssieg entführte. Lukas Gaul traf bereits nach sieben Minuten zur Führung der Heimelf. Enrico Reindl per Foulelfmeter, Johannes Artmeier und Maximilian Anthofer drehten die Partie jedoch noch vor der Pause zugunsten der Gäste. Gauls zweiter Treffer, ebenfalls per Strafstoß in der 65. Minute, reichte Mindelstetten nicht mehr. Münchsmünster klettert damit auf Platz zehn und zieht am FC Mindelstetten vorbei, der nun Elfter ist.

Der vorletzte Spieltag bot Hochspannung, obwohl der FC Hitzhofen-Oberzell bereits vorzeitig als Meister feststand. Beim TSV Lichtenau zeigte der Spitzenreiter dennoch keine Schwäche und siegte vor 70 Zuschauern dramatisch mit 3:2. Lorenz Schweiger brachte die Heimelf früh in Führung, die Admir Music ausglich. Nach dem Seitenwechsel brachte Bastian Wagner Lichtenau erneut in Front. Ein spektakulärer Doppelschlag von Admir Music in der 88. Minute und per Foulelfmeter in der 89. Minute drehte das Spiel jedoch komplett. Der FC Hitzhofen-Oberzell bleibt souverän Erster, während der TSV Lichtenau auf den fünften Platz abrutscht.

Der SV Menning verpasste derweil die Chance, seinen vierten Tabellenplatz zu festigen, und musste sich beim Vorletzten FC Sandersdorf überraschend mit 0:2 geschlagen geben. Vor 150 Zuschauern erlöste Niklas Mühl die Gastgeber in der 70. Minute, ehe Matthias Scharlach nur vier Minuten später den Deckel auf die Partie machte. Trotz des Dreiers bleibt Sandersdorf auf dem 13. Rang, während Menning den vierten Platz behauptet.

Im Tabellenkeller feierte der SV Karlskron einen überlebenswichtigen 2:1-Heimsieg gegen den SV Ingolstadt-Hundszell. Vor 130 Zuschauern war Daniel Reitberger mit einem Doppelpfiff in der 37. und 57. Minute der gefeierte Mann des Tages. Der späte Anschlusstreffer von Manuel Wittmann in der 87. Minute kam für die Gäste zu spät. Karlskron bleibt zwar auf dem zwölften Platz, verkürzt aber den Rückstand, während Hundszell den achten Rang belegt.

Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel des VfB Eichstätt II beim Tabellenschlusslicht TSV Kösching, das am Ende deutlich mit 4:0 an die Regionalliga-Reserve ging. Tom Wasztl eröffnete in der achten Minute den Torreigen, bevor Samuel Schmid mit einem echten Hattrick in der 27., 47. und 60. Minute den Kantersieg im Alleingang herbeiführte. Eichstätt II verbessert sich auf den sechsten Rang, während Kösching abgeschlagen Letzter bleibt.

Im letzten Spiel des Wochenendes behielt der SV Kasing im Mittelfeldduell gegen den SV Zuchering mit 3:1 die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Elias Ewerling Kasing in Führung, die Fabian Reichenberger wenig später ausbaute. Leopold Fröhlich gelang zwar der Anschluss für Zuchering, doch Ertugrul Calik machte in der 90. Minute alles klar. Kasing festigt damit den siebten Platz, während Zuchering auf Rang neun verweilt.