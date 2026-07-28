Hitzewelle: Verlegungen möglich - Trinkpausen vorgesehen

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In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen in Bayern rapide nach oben gehen
von Thomas Seidl · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser
In Bayern geht es wieder heiß zu: Die Temperaturen sollen in den kommenden Tage die 30-Grad-Celsius-Marke zum Teil weit übersteigen.Aufgrund der hohen Temperaturen bietet der Bayerische Fußball-Verband seinen Vereinen die Möglichkeit, angesetzte Spiele nach Rücksprache mit dem gegnerischen Verein und der zuständigen Spielleiterin bzw. dem zuständigen Spielleiter kostenfrei zu verlegen. Bayerns Referees werden zudem auch jetzt zusätzliche Trinkpausen während der Spiele einlegen lassen.