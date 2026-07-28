 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Hitzewelle: Verlegungen möglich - Trinkpausen vorgesehen

In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen in Bayern rapide nach oben gehen

von Thomas Seidl · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

In Bayern geht es wieder heiß zu: Die Temperaturen sollen in den kommenden Tage die 30-Grad-Celsius-Marke zum Teil weit übersteigen.Aufgrund der hohen Temperaturen bietet der Bayerische Fußball-Verband seinen Vereinen die Möglichkeit, angesetzte Spiele nach Rücksprache mit dem gegnerischen Verein und der zuständigen Spielleiterin bzw. dem zuständigen Spielleiter kostenfrei zu verlegen. Bayerns Referees werden zudem auch jetzt zusätzliche Trinkpausen während der Spiele einlegen lassen.