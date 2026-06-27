Hitzewelle verhindert Testspiel

– Foto: Florian Weiden

Der SV Meppen hat sein für Samstag angesetztes Testspiel beim TV Dinklage kurzfristig abgesagt. Grund sind die anhaltend hohen Temperaturen, die eine Austragung der Begegnung aus Sicht der Verantwortlichen nicht verantwortbar machen.

Nach Angaben des Vereins steht der Schutz von Spielern, Trainerteam, Betreuern und Zuschauern an oberster Stelle. Aufgrund der Hitze wurde deshalb entschieden, das ursprünglich für Samstag um 15.30 Uhr angesetzte Vorbereitungsspiel nicht stattfinden zu lassen.

Tickets werden erstattet

Bereits im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit. Der SV Meppen weist darauf hin, dass die Tickets in der Geschäftsstelle des Vereins zurückgegeben werden können. Die Kosten werden den Käufern erstattet.