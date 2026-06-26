Hitzewelle: FVN sagt alle für Samstag angesetzten Partien ab

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat sämtliche für Samstag (27. Juni) angesetzten Pflichtspiele und Turniere abgesagt. Hintergrund ist die anhaltende Hitzewelle, die in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens Temperaturen um die 40 Grad erwarten lässt. Die Entscheidung betrifft alle vom FVN organisierten Begegnungen auf Verbands- und Kreisebene und soll dem Schutz der Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichter sowie aller weiteren Beteiligten dienen.
Besonders betroffen sind mehrere Qualifikationsspiele im Jugendbereich. Unter anderem sollten Pflichtspiele im Zuge der Qualifikation für die Niederrheinliga, Grenzlandliga und die neu eingeführte Landesliga stattfinden. Bei den Mädchen waren zudem die Endspiele im Niederrheinpokal der U17- und U15-Juniorinnen eingeplant. Für all diese Begegnungen müssen nun neue Termine gefunden werden.
Von der Generalabsage nicht betroffen sind Test- und Freundschaftsspiele. Über deren Durchführung entscheiden die Vereine eigenverantwortlich. Der FVN spricht jedoch eine klare Empfehlung aus, auch diese Partien möglichst abzusagen oder, wenn sie stattfinden sollen, ausschließlich in die deutlich kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen.
Die ersten Vereine scheinen dieser Empfehlung bereits zu folgen. So plante Regionalligist RW Oberhausen ursprünglich ein Testspiel gegen den A-Ligisten Blau-Weiß Fuhlenbrock. Wie die Kleeblätter in ihren Vereinsmedien mitteilten, sei eine Absage jedoch alternativlos gewesen: "Diese Entscheidung ist beiden Vereinen nicht leichtgefallen. Im Mittelpunkt steht jedoch die Verantwortung gegenüber allen Spielern, Verantwortlichen und Zuschauerinnen und Zuschauern. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben für beide Klubs oberste Priorität“, schreibt der Verein.
Mit der U23 von Borussia Mönchengladbach hat sich bislang hingegen ein weiterer Regionalligist noch nicht zu einer Absage entschlossen. Die Jungfohlen sollen nach aktuellem Stand am Samstag um 11 Uhr beim Landesligisten TSV Solingen testen. Ob die Partie wie geplant stattfinden wird, bleibt angesichts der Wetterprognosen jedoch abzuwarten.
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