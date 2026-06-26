Hitzewelle: FVN sagt alle für Samstag angesetzten Partien ab

Der FVN lässt den Ball am Samstag ruhen. – Foto: Imago Images

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat sämtliche für Samstag (27. Juni) angesetzten Pflichtspiele und Turniere abgesagt. Hintergrund ist die anhaltende Hitzewelle, die in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens Temperaturen um die 40 Grad erwarten lässt. Die Entscheidung betrifft alle vom FVN organisierten Begegnungen auf Verbands- und Kreisebene und soll dem Schutz der Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichter sowie aller weiteren Beteiligten dienen.

Jugendbereich besonders betroffen

Besonders betroffen sind mehrere Qualifikationsspiele im Jugendbereich. Unter anderem sollten Pflichtspiele im Zuge der Qualifikation für die Niederrheinliga, Grenzlandliga und die neu eingeführte Landesliga stattfinden. Bei den Mädchen waren zudem die Endspiele im Niederrheinpokal der U17- und U15-Juniorinnen eingeplant. Für all diese Begegnungen müssen nun neue Termine gefunden werden.

Von der Generalabsage nicht betroffen sind Test- und Freundschaftsspiele. Über deren Durchführung entscheiden die Vereine eigenverantwortlich. Der FVN spricht jedoch eine klare Empfehlung aus, auch diese Partien möglichst abzusagen oder, wenn sie stattfinden sollen, ausschließlich in die deutlich kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen.