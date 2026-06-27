Hitzewelle beeinflusst die Niederrheinliga-Qualifikation

Die hohen Temperaturen bleiben nicht ohne Folgen für den Fußball am Niederrhein: Ursprünglich hätten die C-Junioren des 1. FC Kleve am Samstag in der Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga ihre zweite Partie bestritten. Doch die Heimpartie gegen den FC Kray wurde auf Empfehlung des Fußballverbands Niederrhein und mit Zustimmung beider Vereine auf Montag, 19 Uhr, verlegt.
Für Samstagnachmittag sind Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius angekündigt. Die Entscheidung zur Neuansetzung sei deshalb eine reine Formsache gewesen, sagt Kleves Trainer Tom Schönrock. „Wir haben uns schnell und unkompliziert darauf geeinigt, die Partie zu verschieben“, sagt der Coach, dessen Team mit einem 24:0-Kantersieg gegen Arminia Lirich in die Aufstiegsspiele gestartet war. Der FC Kray verlor am Mittwochabend mit 2:4 gegen den VfB Hilden und steht schon jetzt unter Druck.
Am Freitagmittag sagte der FVN dann sogar alle von ihm organisierten Spiele und Turniere, die am Samstag stattfinden sollten, ausnahmslos ab. „Über die Durchführung von Test- oder Freundschaftsspielen am Samstag entscheiden die Vereine eigenverantwortlich. Der FVN empfiehlt hier jedoch ausdrücklich, Spiele abzusagen oder – wenn überhaupt – in die kühleren Morgen- bzw. Abendstunden zu verlegen“, heißt es in einer Mitteilung.
Wer am Wochenende trotzdem nicht nur vor dem Fernseher Fußball schauen möchte, hat am Sonntag gleich zwei weitere Qualifikationsspiele zur Auswahl. Den Anfang machen um 11 Uhr die A-Junioren des 1. FC Kleve mit ihrem Heimspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt. Der Klever Nachwuchs war mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen den VfB Hilden in die Vierergruppe gestartet. Der Gegner aus Oberhausen lieferte sich zum Auftakt einen spektakulären Schlagabtausch mit dem SV Budberg, musste sich jedoch knapp mit 5:6 geschlagen geben.
Die B-Junioren des SV Straelen haben sich am ersten Spieltag der Qualifikationsrunde eine exzellente Ausgangslage verschafft. Das Team von Trainer Jeremie Dohrmann feierte am vergangenen Wochenende einen souveränen 4:0-Erfolg über die Sportfreunde Lowick. Am Sonntag empfängt der SVS um 11 Uhr den FSV Duisburg, der seinerseits mit einem 3:2-Sieg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen erfolgreich in die Aufstiegsrunde gestartet ist.