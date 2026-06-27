Hitzewelle beeinflusst die Niederrheinliga-Qualifikation

Wer am Wochenende trotzdem nicht nur vor dem Fernseher Fußball schauen möchte, hat am Sonntag gleich zwei weitere Qualifikationsspiele zur Auswahl. Den Anfang machen um 11 Uhr die A-Junioren des 1. FC Kleve mit ihrem Heimspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt. Der Klever Nachwuchs war mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen den VfB Hilden in die Vierergruppe gestartet. Der Gegner aus Oberhausen lieferte sich zum Auftakt einen spektakulären Schlagabtausch mit dem SV Budberg, musste sich jedoch knapp mit 5:6 geschlagen geben.