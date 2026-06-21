Hitzewelle am Wochenende: Gesundheitsschutz steht im Fokus

Die angekündigten hohen Temperaturen stellen Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichter*innen, Vereinsverantwortliche und Fans am kommenden Wochenende vor besondere Herausforderungen. Im Verbandsgebiet stehen unter anderem Relegationsspiele sowie Wettbewerbe der Ü-Mannschaften auf dem Programm.
Wir haben bereits gestern darauf hingewiesen, dass bei Bedarf kurzfristige Anpassungen der Anstoßzeiten möglich sind. So können Spiele nach Abstimmung mit allen Beteiligten gegebenenfalls in die Vormittags- oder Abendstunden verlegt werden.
Die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) herausgegebenen Empfehlungen zum Hitzeschutz sollen Vereinen und Veranstaltern dabei helfen, Gesundheitsrisiken zu minimieren.
Die DFB-Kommission Sportmedizin empfiehlt:
Besonders wichtig ist laut den Experten eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Spieler*innen und Zuschauer*innen sollten regelmäßig trinken, um Kreislaufproblemen vorzubeugen. Neben Wasser eignen sich auch Saftschorlen oder ungesüßte Tees.
Vereine können zudem mit einfachen Maßnahmen zur Entlastung beitragen:
Für Spieler*innen empfiehlt der DFB unter anderem sogenannte Pre-Cooling-Maßnahmen, beispielsweise durch kalte Getränke oder feuchte Handtücher. Auch eine der Witterung angepasste Kleidung kann helfen, die Körpertemperatur besser zu regulieren.
Schiedsrichter*innen können zudem pro Halbzeit ein bis zwei Trinkpausen anordnen. Bereits einfache Maßnahmen wie ein Wassereimer oder Sprühflaschen am Spielfeldrand können dabei einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden der Aktiven haben.