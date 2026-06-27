Hitzestart bei 96: Neuzugänge mischen mit

Nach den Leistungstests zu Wochenbeginn ist Hannover 96 auch auf dem Platz in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad absolvierte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz am Donnerstag und Freitag die ersten beiden öffentlichen Trainingseinheiten. Um die Belastung möglichst gering zu halten, begann das Training jeweils am frühen Morgen.
Trotz der Hitze fanden zahlreiche Fans den Weg zur Mehrkampfanlage und begleiteten den Auftakt der Sommervorbereitung. Nach dem Aufwärmprogramm arbeiteten die Profis zunächst in positionsspezifischen Gruppen, ehe jeweils ein ausgedehntes Trainingsspiel den Abschluss bildete. Ergänzt wurde das Programm durch Krafteinheiten im Innenbereich der Heinz von Heiden Arena.
Erstmals standen dabei auch die beiden externen Neuzugänge Jean Hugonet und Yunus Ünal gemeinsam mit ihren neuen Mannschaftskollegen auf dem Trainingsplatz. Zudem kehrte Leih-Rückkehrer Lars Gindorf nach seinem Engagement bei Alemannia Aachen ins Teamtraining zurück.
Auch die zweite Einheit am Freitag dauerte rund 105 Minuten. Nach Pass- und Torabschlussformen folgte erneut ein Abschlussspiel. Anschließend wartete bei den sommerlichen Temperaturen noch eine kleine Belohnung: Die Verlierermannschaft spendierte dem Siegerteam eine Runde Eis.
Noch nicht dabei waren die Nationalspieler Stefan Teitur Thordarson, Benjamin Källman, Virgil Ghita und Mustapha Bundu. Das Quartett soll am Montag nach den üblichen Leistungsdiagnostiken ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob sie bereits in den ersten Testspielen gegen den TSV Pattensen und den SV Ramlingen/Ehlershausen zum Einsatz kommen, wird anschließend entschieden.
Auch WM-Teilnehmer Ime Okon fehlt weiterhin. Der Innenverteidiger steht mit Südafrika noch bei der Weltmeisterschaft im Einsatz, sodass seine Rückkehr vom weiteren Turnierverlauf abhängt.
Neben den Nationalspielern absolvierten auch einige Profis individuelle Programme. Mwisho Mhango und Waniss Taibi trainierten getrennt von der Mannschaft, sollen aber zeitnah wieder integriert werden. Benedikt Pichler arbeitet nach seiner Wadenverletzung ebenso individuell wie Husseyn Chakroun, der sich nach seiner Schulteroperation im Aufbautraining befindet.
Einen kleinen Dämpfer gab es am Freitag für Kolja Oudenne. Der Offensivspieler musste die Einheit nach einem Zusammenprall mit einem schmerzhaften Pferdekuss vorzeitig beenden.
Ergänzt wurde die Trainingsgruppe erneut von zahlreichen Nachwuchsspielern. Mit Joschua Siewert, Alexander Vogel, Tom Hobrecht, Taycan Kurt und Noah Engelbreth waren mehrere Talente aus der Akademie dabei, die bereits mit Profiverträgen oder Verträgen mit Profiperspektive ausgestattet wurden. Hinzu kamen Kevin Ahlberg, Philip Kleineberg, Jasper Reinhold, Bilal Bengharda, Asuma Ikari sowie Rafael Martins Marques.
Am Samstag steht die nächste öffentliche Trainingseinheit auf dem Programm, ehe die Mannschaft am Sonntag regeneriert. Der erste Test der Sommervorbereitung folgt dann am Mittwoch, 1. Juli, beim TSV Pattensen. Die Begegnung ist mit 2.200 Zuschauern bereits ausverkauft und wird live über 96TV auf YouTube, in der 96-App und auf hannover96.de übertragen.