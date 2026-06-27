Hitzestart bei 96: Neuzugänge mischen mit Mit den ersten öffentlichen Einheiten auf dem Trainingsplatz hat Hannover 96 die Sommervorbereitung fortgesetzt von red · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Schneider Torsten

Nach den Leistungstests zu Wochenbeginn ist Hannover 96 auch auf dem Platz in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad absolvierte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz am Donnerstag und Freitag die ersten beiden öffentlichen Trainingseinheiten. Um die Belastung möglichst gering zu halten, begann das Training jeweils am frühen Morgen.

Trotz der Hitze fanden zahlreiche Fans den Weg zur Mehrkampfanlage und begleiteten den Auftakt der Sommervorbereitung. Nach dem Aufwärmprogramm arbeiteten die Profis zunächst in positionsspezifischen Gruppen, ehe jeweils ein ausgedehntes Trainingsspiel den Abschluss bildete. Ergänzt wurde das Programm durch Krafteinheiten im Innenbereich der Heinz von Heiden Arena. Erstmals standen dabei auch die beiden externen Neuzugänge Jean Hugonet und Yunus Ünal gemeinsam mit ihren neuen Mannschaftskollegen auf dem Trainingsplatz. Zudem kehrte Leih-Rückkehrer Lars Gindorf nach seinem Engagement bei Alemannia Aachen ins Teamtraining zurück.

Eis als Belohnung Auch die zweite Einheit am Freitag dauerte rund 105 Minuten. Nach Pass- und Torabschlussformen folgte erneut ein Abschlussspiel. Anschließend wartete bei den sommerlichen Temperaturen noch eine kleine Belohnung: Die Verlierermannschaft spendierte dem Siegerteam eine Runde Eis. Noch nicht dabei waren die Nationalspieler Stefan Teitur Thordarson, Benjamin Källman, Virgil Ghita und Mustapha Bundu. Das Quartett soll am Montag nach den üblichen Leistungsdiagnostiken ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob sie bereits in den ersten Testspielen gegen den TSV Pattensen und den SV Ramlingen/Ehlershausen zum Einsatz kommen, wird anschließend entschieden.