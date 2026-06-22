Hitzeschlachten beim Kreispokal - Spannung und Drama in den Finals

– Foto: Rolf Schmietow

Wiepenkathen triumphiert im Kreispokal und krönt die Erfolgssaison. Estebrügge kämpft, wird belohnt und verschickt Genesungswünsche. Und: Der Finaltag wurde immer länger.

Die Hitze brachte auch den Zeitplan und Ablauf kräftig ins Schlingern, da die nötigen Trinkpausen während der sechs Finals natürlich Zeit kosteten. Hinzu kamen drei Elfmeterschießen.

Im Schnitt waren in den vergangenen Jahren 1000 Zuschauer bei den Finaltagen des Kreispokals. In Oldendorf waren es gut die Hälfte über den Tag verteilt. Es war schlicht zu heiß und drückend am Samstag.

Schon das Plaketten-Finale verzögerte sich um eine halbe Stunde. Das abschließende Finale endete eine Stunde später als geplant, um 21.45 Uhr. Es war ein langer Tag.

Organisation lässt keine Wünsche offen

„Der FC Oste/Oldendorf hat hier richtig gute Arbeit geleistet“, sagte Kai-Uwe Gersmann, Staffelleiter Kreisliga des NFV-Kreis Stade. Unter anderem gab es für Kinder eine Hüpfburg, für die Ersatzspieler wurden riesige Schirme als Schattenspender besorgt.

Für den Ausrichter hat sich der Finaltag sicherlich auch gelohnt. Der Verkauf lief gut. Am Grill kamen sie ins Schwitzen. Gut 800 Liter Bier waren schon bis zum Finale gezapft.

Oldendorf ist für Wiepenkathen eine Reise wert

Erst vor einer Woche feierte der TSV Wiepenkathen den Bezirksliga-Aufstieg mit seinen Fans im Rudolf-Pöpke-Stadion in Oldendorf. Der Dritte der Kreisliga Stade besiegte den Cuxhavener Vizemeister TSV Geversdorf deutlich.

„Wir wollen den Pokal unbedingt“, sagte Trainer Nils Zielesniak. Daran ließen die Wiepenkathener in der ersten Hälfte gegen Finalgegner TSV Eintracht Immenbeck keine Zweifel aufkommen.

Der leicht favorisierte Aufsteiger drückte von Beginn an aufs Gaspedal und war die klar spielbestimmende Mannschaft. Tom Martens traf dann schnell zum 1:0 (11.) und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.). „Davon erholt sich Immenbeck nicht“, so die Prognose unter den neutralen Zuschauern.

Doch die Eintracht gab sich nicht auf und agierte nach der Pause wesentlich griffiger. Der schnelle 1:2-Anschlusstreffer (53.) durch Timo Dietrich brachte die erhoffte Spannung. Mehr aber nicht. Das Spiel selbst war zwar umkämpft, aber fahrig. Immenbeck war aber bei Standards gefährlich.

„Wir standen ganz schön unter Druck“, so Zielesniak, die Eintracht habe gezeigt, warum sie in diesem Jahr nur gegen Meister Bützfleth verloren hatte.

Als Nico Bardenhagen dann in der Schlussminute das 3:1 erzielte, sackten die Immenbecker kollektiv zusammen, erschöpft und enttäuscht. Der Abpfiff ertönte noch während des Wiepenkathener Jubels.

Der TSV Wiepenkathen hat eine durch Personalnot aufreibende Saison nun maximal gekrönt. „Das haben sich die Jungs verdient“, sagte Zielesniak. „Auf diesen Erfolgen können wir aufbauen, das gibt Selbstvertrauen.“ Der Klassenerhalt in der Bezirksliga sei das Ziel, denkt der Trainer schon voraus.

Plaketten-Finale hat perfekten Spannungsbogen

Vor zwei Jahren hatte die dritte Mannschaft des ASC Cranz-Estebrügge das Plaketten-Finale verloren. Trainer Christian Suhr dachte, das Schicksal wiederholt sich durch erneuten „Chancenwucher“.