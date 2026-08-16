Hitzeschlacht zum Saisonauftakt der B-Jugend

Für die B-Jugenden begann am Wochenende der Saisonauftakt. – Foto: Katja Mohr

Hefrich. Zum Saisonauftakt traf die B-Jugend der JSG Heftrich/Niederseelbach am Samstagmittag auf die SpVgg Eltville II. Schon früh war klar: Bei diesen Temperaturen würde nicht nur der Rasen heiß werden, sondern auch die Partie selbst.

Die JSG erwischte einen guten Start und stand von Beginn an kompakt. Die Räume wurden gut zugestellt, sodass Eltville immer wieder über den Rückraum ausweichen musste. Die Jungs der JSG hielten konzentriert dagegen und zeigten, dass sie sich für den Saisonauftakt einiges vorgenommen hatten.

Mit zunehmender Spieldauer stieg allerdings nicht nur die Temperatur, sondern auch die Intensität auf dem Platz. Der Unparteiische hatte entsprechend alle Hände – oder besser gesagt Augen – voll zu tun. Kurz vor der Halbzeit konnte Eltville zweimal zuschlagen. Die JSG zeigte jedoch Moral und antwortete noch vor dem Pausenpfiff: Raphael Balde erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv und hitzig. Eltville stellte früh auf 3:1 und erhöhte wenig später auf 4:1. Die JSG ließ sich davon jedoch nicht komplett aus dem Konzept bringen und kämpfte weiter. In der Folge erzielte Houssam Ayadi den Treffer zum 4:2 und brachte die JSG noch einmal heran.

Für eine besondere Szene sorgten zudem die gelben Karten für beide Trainer. Die Verwarnung des JSG-Trainers nahm dieser besonders verwundert zur Kenntnis – immerhin ist er selbst als Schiedsrichter aktiv. Auch am Spielfeldrand war inzwischen einiges geboten. Bei 34 Grad hielten die Eltern tapfer durch und lieferten nebenbei ihren eigenen Live-Kommentar – fußballerisch vielleicht nicht immer neutral, dafür aber ausgesprochen leidenschaftlich.

Für die JSG ist die Niederlage natürlich bitter. Trotzdem zeigte die Mannschaft gerade in der Anfangsphase und auch nach den Rückschlägen eine gute Einstellung und viel Moral. Die Jungs haben deutlich gemacht, dass sie zum Saisonstart Bock auf Fußball haben.