Hitzeschlacht zum Saisonabschluss: Rödgen entführt drei Punkte

Damian Josephs netzt das goldene Tor des Tages. Vorlagengeber Korkutata beobachtet das Geschehen. – Foto: Wenzel

Am letzten Spieltag der Kreisliga B1 Gießen trafen am gestrigen Samstag der FC Grüningen und der TSV Rödgen aufeinander. Für beide Mannschaften standen die Tabellenplätze bereits vor dem Anpfiff felsenfest – selbst ein Kantersieg hätte nichts mehr an der Verteilung der Fernsehgelder für das kommende Jahr ändern können. Dennoch entwickelte sich auf dem hohen Rasen und bei brennender Hitze ein echtes Kampfspiel, das den Zuschauern einiges bot.

Die Gäste aus Rödgen, die mit schmalem Kader und nur einem einzigen Auswechselspieler angereist waren, begannen extrem druckvoll. Von Beginn an erarbeitete sich der TSV hochkarätige Chancen über Angreifer Josephs und die agilen Korkutata-Brüder. Das offensive Trio (Die Rödgener Büffelherde) spielte über die gesamte Spieldauer hinweg auf der Höhe der Abseitslinie – und wurde dabei das eine oder andere Mal von Schiedsrichter Luft zurückgepfiffen (Apropos: „Der Schiedsrichter ist „Luft“ bekommt ihr eine Renaissance).

Bei den Angriffen, die durchkamen, war jedoch stets Gefahr im Verzug: In der 11. Minute scheiterte Josephs noch am stark reagierenden Heimkeeper Burca, nur zwei Zeigerumdrehungen weiter setzte Korkutata das Leder knapp neben den Pfosten (13.). Wenig später reihte sich auch Innenverteidiger Hoffmann in die Liste der Chancensucher ein: Nach einer präzisen Ecke von Eyüp Korkutata köpfte er den Ball nur haarscharf über die Querbalken.

Der Bann ist gebrochen: Josephs trifft im dritten Anlauf

In der 20. Spielminute war es dann schließlich so weit: Ein perfekt vorgetragener Konter rollte auf das Grüninger Tor zu. E. Korkutata enteilte seinem Manndecker auf dem Flügel und bediente per Querpass den mitgelaufenen Josephs. Dieser setzte sich im Strafraum robust durch und suchte den Abschluss. Torwart Burca parierte zwar den ersten Schuss und sensationell auch den direkten Nachschuss, gegen den zweiten Nachsetzer war der Keeper dann aber machtlos – das verdiente 0:1 für die Vishi-Elf!

Der FC Grüningen reagierte auf das enorme Tempo der Rödgener Offensive, zog die Abwehrreihen tief defensiv zusammen und beschränkte die eigenen Angriffsaktivitäten auf ein Minimum. Bis zum Pausenpfiff blieb die Partie danach arm an Torraumszenen und war fortan wohl nur noch für Taktikromantiker schön anzusehen.

Offener Schlagabtausch und ein Platzverweis mit Nachspiel

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Während Rödgen seiner taktischen Linie treu blieb, defensiv Beton anrührte und auf Konter lauerte, suchte der FC Grüningen plötzlich das Heil in der Offensive. Die Hausherren belagerten den gegnerischen Strafraum, luden die Gäste dadurch aber auch zu gefährlichen Gegenangriffen ein.

Josephs scheiterte binnen weniger Minuten gleich doppelt am glänzend aufgelegten Schlussmann der Heimelf (49. / 53.), Korkutata zielte knapp am Kasten vorbei (57.) und M. Kaya jagte das Leder über das Gebälk (59.). Auf der Gegenseite schnupperte aber auch Grüningen am Ausgleich: Ein Freistoß ins lange Eck wurde von Gästekeeper Wenzel entschärft, zudem blockten TSV-Verteidiger Bender und Hoffmann zweimal in höchster Not.

In der 60. Minute schwächte sich Grüningen dann jedoch entscheidend selbst: Nach einem Foul und dem fälligen Freistoß für den FCG verlor Dezso völlig die Nerven. Er ging seinen Gegenspieler verbal sowie körperlich an und sah dafür folgerichtig die Ampelkarte. Damit nicht genug: Im Abgang spuckte der des Feldes Verwiesene auch noch den Unparteiischen an.

Dramatische Schlussphase: Alutreffer verhindert Vorentscheidung

Trotz Unterzahl entwickelte sich eine packende Schlussphase. Weil Rödgen es verpasste, den Sack vorzeitig zuzumachen, und dem FC Grüningen bei allem Mut und Risiko im Abschluss die letzte Konsequenz fehlte, blieb es spannend. Die größte Chance zur endgültigen Entscheidung verbuchten die Gäste in der 83. Minute: Josephs war völlig frei durch. Während die Grüninger Hintermannschaft vergeblich Abseitspfiff forderten, umkurvte der Stürmer Keeper Burca, schob den Ball dann jedoch seelenruhig an den Pfosten.

Ein verpasster Matchball, der letztlich aber ungestraft blieb. Die Rödgener Defensive hielt in den letzten Minuten schadlos stand und brachte die knappe Führung kampfstark über die Ziellinie.

Fazit: Rödgen feiert versöhnlichen Ausklang, Grüningen bleibt Vorletzter

Mit diesem Dreier beendet der TSV Rödgen die Spielzeit nach zwei Siegen zum Abschluss versöhnlich auf einem soliden 9. Tabellenplatz und mit einer positiven Tordifferenz von +12. Der FC Grüningen schließt die Saison hingegen mit 15 Punkten und einer Tordifferenz von -51 auf dem vorletzten Tabellenplatz ab, da der FC Pohlheim seine Mannschaft vorab zurückgezogen hatte. Nun geht es in die Sommerpause.