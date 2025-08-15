Hitzeschlacht ohne Sieger: TuS Holzkirchen nur 0:0 gegen SV Bruckmühl

Einen ganz großen gemeinsamen Gegner hatten beide Teams. Denn das Thermometer in Holzkirchrn zeigte am Freitagnachmittag heiße 32 Grad.

„Das darf für uns aber keine Ausrede sein“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt nach dem 0:0-Unentschieden gegen den Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl. „Der Gegner hatte dieselben Bedingungen.“ Damit warten die Grün-Weißen weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison.

Dabei veränderte der TuS-Coach seine Startelf auf zwei Positionen. Der zuletzt erkrankte Robert Manole ersetzte Bastian Feldbrach (Urlaub) im zentralen Mittelfeld. Dafür rückte Stefan Hofinger, der noch beim jüngsten 1:1-Remis gegen Töging auf der Acht seine Kreise gezogen hatte, wieder auf die Außenbahn im Angriff und nahm damit auch den vakanten Platz von Tim Feldbrach (ebenfalls Urlaub) ein.

Die Grün-Weißen begannen bei tropischen Temperaturen forsch und mutig. Die erhoffte frühe Führung blieb aber aus. Die beste Chance vergab wohl Hofinger, dessen Versuch nur knapp über den Querbalken strich. Der Plan dürfte klar gewesen sein: Die Holzkirchner wollten vom Anpfiff weg möglichst viel Druck machen, um eine frühe Führung zu erzielen. Je länger dann das Geschehen allerdings andauerte, desto intensiver kämpften beide Teams.

Die Gäste verlagerten sich dagegen früh aufs Kontern. Das Ziel: immer wieder Nadelstiche setzen. Schon im ersten Durchgang tauchten die SV-Kicker teils gefährlich vor Maximilian Riedmüller im Holzkirchner Kasten auf. Doch sowohl der TuS-Keeper als auch seine Vorderleute konnten geschickt verteidigen, ehe es zum Ende der ersten Halbzeit noch mal hitzig wurde.

Nach einer Flanke von links gab es einen harten Zweikampf im Strafraum, und Bruckmühls Verteidiger blieb nach dieser Aktion mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Der Ball war aber immer noch im Spiel und landete bei Holzirchens Emil Albrecht, der direkt abzog und das Leder ins lange Eck zur vermeintlichen 1:0-Führung zirkelte. Zunächst gab Schiedsrichter Daniel Haas den Treffer, nur um ihn dann nach kurzer Beratung mit seinem Assistenten zurückzunehmen. „Für mich ist das unerklärlich, ärgert sich TuS-Coach Akkurt, „denn der Gegner läuft in unseren Mann.“

Weniger dürfte dem TuS-Trainer auch der zweite Durchgang gefallen haben. „Uns hat in den entscheidenden Momenten die Ruhe und die nötige Gier gefehlt“, moniert Akkurt. „Aufgrund unserer Unstrukturiertheit haben wir dem Gegner immer wieder die Möglichkeit zum Kontern gegeben.“

Und das wäre beinahe ins Auge gegangen. Denn während TuS-Keeper bei einen Kopfball erneut bravourös zur Stelle war, hielt er die Grün-Weißen in der Folge durch bärenstarke Paraden im Spiel. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende rettete zudem der Pfosten.

„Wir nehmen den Punkt trotzdem gerne mit“, sagt Bruckmühls Coach Mike Probst. „Auch wenn wir aufgrund der zweiten Halbzeit näher an den drei Punkten waren.“ Nicht nur er dürfte aber froh gewesen sein, dass er nach der Hitzeschlacht wieder in den Schatten durfte.