Hitzeschlacht ohne Sieger - Hainsacker kommt nach Rückstand zurück

In einer wahren Hitzeschlacht trennten sich die SpVgg Hainsacker und der TV Riedenburg am 3. Spieltag der Bezirksliga-Süd 1:1 (0:0)-Unentschieden. Florian Weigl hatte die Gäste nach der Pause in Führung geköpft (62.), Bastian Brandl gelang der Ausgleichstreffer für die Hainsackerer Elf, die sich erst nach dem Seitenwechsel steigern konnte und den Punktgewinn vor allem ihrem Schlussmann David Morgenschweis zu verdanken hatte, der dreimal im Eins-gegen-Eins rettete.

Der TV Riedenburg erwischte den besseren Start und bestimmte die Anfangsphase, während die Hausherren zunächst viel zu passiv agierten. Bereits in der 6. Minute leistete sich die Hainsackerer Hintermannschaft einen Ballverlust, wodurch Michael Häckl frei vor SpVgg-Keeper Morgenschweis auftauchte. Der Torhüter der Hausherren reagierte jedoch glänzend und entschärfte die Eins-gegen-eins-Situation. Wenig später setzte sich Niklas Kolb auf der linken Seite durch, nach seiner Hereingabe wurde Michael Häckl jedoch im letzten Moment geblockt. Nach einer kurzen Eckballvariante zielte erneut Häckl darüber hinaus nach einer knappen halben Stunde aus rund 16 Metern über das Tor (29.).

Von der Schneider-Elf war offensiv zunächst wenig zu sehen. Die beste Gelegenheit resultierte aus einem Freistoß von Bastian Brandl, den Thomas Hammling per Kopf abschloss. TV-Keeper Daniel Brunner hatte dabei allerdings keine Mühe (33.). Entsprechend unzufrieden zeigte sich SpVgg-Coach Jürgen Schneider mit dem Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang.