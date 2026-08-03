Hitzeschlacht ohne Sieger - Hainsacker kommt nach Rückstand zurück

In einer wahren Hitzeschlacht trennten sich die SpVgg Hainsacker und der TV Riedenburg am 3. Spieltag der Bezirksliga-Süd 1:1 (0:0)-Unentschieden. Florian Weigl hatte die Gäste nach der Pause in Führung geköpft (62.), Bastian Brandl gelang der Ausgleichstreffer für die Hainsackerer Elf, die sich erst nach dem Seitenwechsel steigern konnte und den Punktgewinn vor allem ihrem Schlussmann David Morgenschweis zu verdanken hatte, der dreimal im Eins-gegen-Eins rettete.
Der TV Riedenburg erwischte den besseren Start und bestimmte die Anfangsphase, während die Hausherren zunächst viel zu passiv agierten. Bereits in der 6. Minute leistete sich die Hainsackerer Hintermannschaft einen Ballverlust, wodurch Michael Häckl frei vor SpVgg-Keeper Morgenschweis auftauchte. Der Torhüter der Hausherren reagierte jedoch glänzend und entschärfte die Eins-gegen-eins-Situation. Wenig später setzte sich Niklas Kolb auf der linken Seite durch, nach seiner Hereingabe wurde Michael Häckl jedoch im letzten Moment geblockt. Nach einer kurzen Eckballvariante zielte erneut Häckl darüber hinaus nach einer knappen halben Stunde aus rund 16 Metern über das Tor (29.).
Von der Schneider-Elf war offensiv zunächst wenig zu sehen. Die beste Gelegenheit resultierte aus einem Freistoß von Bastian Brandl, den Thomas Hammling per Kopf abschloss. TV-Keeper Daniel Brunner hatte dabei allerdings keine Mühe (33.). Entsprechend unzufrieden zeigte sich SpVgg-Coach Jürgen Schneider mit dem Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang.
Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber deutlich verbessert und hatten auch gleich nach Wiederbeginn die Führung auf dem Fuß, als Bastian Brandl per Freistoß Fabio Flauger in Szene setzte, der die Kugel allerdings über die Querlatte setzte, obwohl TV-Keeper Daniel Brunner bereits geschlagen war (48.). Im direkten Gegenzug tauchte Niklas Kolb frei vor David Morgenschweis auf, doch erneut behielt der Hainsacker Schlussmann die Oberhand.
Nach einer guten Stunde belohnten sich die Gäste schließlich für ihren engagierten Auftritt. Nach Flanke von René Kelp vom rechten Flügel stieg Tobias Weigl unbedrängt zum Kopfball hoch und erzielte das 0:1 (62.). Nur zwei Minuten später verhinderte David Morgenschweis mit einer weiteren starken Parade gegen den erneut frei durchgebrochenen Niklas Kolb die mögliche Vorentscheidung und hielt seine Mannschaft im Spiel. Auch einen flachen Distanzschuss von Samuel Halbritter entschärfte der Hainsackerer Torsteher mit starker Rettungstat (66.).
In der Schlussphase erhöhte Hainsacker den Druck deutlich. Ein Freistoß von Bastian Brandl sorgte bereits für Gefahr (69.), ehe sich die Heimelf in der 73. Minute belohnte. Nach einer Kombination über Fabian Tippelt und Fabio Flauger kam Bastian Brandl aus rund 14 Metern zum Abschluss und traf rechts oben ins kurze Eck zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussminute bot sich Fabian Tippelt sogar noch die Chance auf den Sieg, sein Abschluss aus halblinker Position im Strafraum strich jedoch über das Tor.