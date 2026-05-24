Hitzeschlacht in Werlte: Wehm spielt sich an Fresenburg vorbei

Wer an diesem Nachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Werlte freiwillig Fußball spielte, hatte entweder großen Ehrgeiz oder keine funktionierende Wetter-App. 30 Grad im Schatten, flirrende Luft über dem Platz und der SV Eiche Wehm marschierte trotzdem erstaunlich frisch durch diese Partie, während sich der SV Fortuna Fresenburg zunächst eher wie Teilnehmer eines Betriebsausflugs präsentierte.

Dabei begann das Spiel sogar mit einer kleinen Duftmarke der Fortuna. Ein erster Abschluss nach wenigen Minuten, einmal kurz Hoffnung verbreitet und das war’s dann erstmal für die erste Halbzeit. Danach spielte fast nur noch Wehm. Kompakt hinten, schnelles Passspiel nach vorne und immer wieder der direkte Weg in die Spitze. Fußball kann manchmal sehr simpel aussehen, wenn eine Mannschaft weiß, was sie tun möchte und die andere noch überlegt, ob sie überhaupt schwitzen will.

Das 1:0 durch André Lamping fiel folgerichtig nach einem gut durchgesteckten Ball. Beim 2:0 durfte Oliver Jordan nach feiner Vorarbeit praktisch im Strafraum einparken und einschieben. Und weil der Fußballgott an solchen Tagen offenbar Sinn für Slapstick hat, entstand das 3:0 kurz vor der Pause aus einem Pressschlag, der so unglücklich abgefälscht wurde, dass Fresenburgs Keeper Meester nur noch hinterherschauen konnte wie jemand, der im Freibad merkt, dass die Pommes gerade ausverkauft sind.

Zur Halbzeit führte Wehm verdient 3:0 und spielte dabei so kontrolliert, als hätte man heimlich eine Klimaanlage unter dem Mittelkreis installiert.

Nach dem Seitenwechsel wachte Fresenburg dann plötzlich auf. Vielleicht hatte die Kabinenansprache Wirkung gezeigt, vielleicht war einfach der Sonnenstand günstiger. Jedenfalls spielten die Gäste jetzt mutiger, aktiver und deutlich engagierter. Der Anschlusstreffer durch Henning Konen half dabei allerdings kräftig mit, weil der Wehmer Keeper, Tobias Brink, einen Distanzschuss durch die Hände rutschen ließ, vermutlich war inzwischen selbst das Leder zu heiß geworden.

Und während Fresenburg nun wenigstens Fußball spielte, verabschiedete sich die Kamera endgültig aus dem Spielbetrieb. Technik-K.o. wegen Überhitzung. Kann man sich nicht ausdenken.

Wehm musste in dieser Phase nicht mehr glänzen, sondern nur noch verwalten. Das taten die Gastgeber ziemlich souverän. Als Fresenburg in der Schlussphase dann in der Vorwärtsbewegung den Ball verlor, ging alles ganz schnell: direkter Ball in die Spitze, Jonas Kröger frei vor dem Tor und 4:1. Deckel drauf, Wasserflasche leer, Feierabend.

Am Ende bleibt ein Sieg für den SV Eiche Wehm, der vor allem deshalb so deutlich ausfiel, weil Fresenburg die erste Halbzeit behandelte wie viele Menschen einen Montagmorgen: widerwillig, schläfrig und ohne jede Körpersprache.