Hitzeschlacht in Immekeppel – AKM unterliegt knapp, aber mit Herz!

Bei brutalen 30 Grad verwandelte sich der Platz in Immekeppel am Sonntag in eine echte Hitzearena. Doch SV AKM Köln ließ sich davon nicht beeindrucken. Schon früh geriet AKM in Rückstand, aber in der 34. Minute schlug der jüngste Spieler bei AKM Özcan Sagol zu – 1:1! So ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Pause.

Nach Wiederanpfiff legte Immekeppel einen Zahn zu und zog auf 3:1 davon. Aber wer AKM kennt, weiß: Aufgeben gibt’s nicht! In der 78. Minute brachte Parwis Haschemi mit einem satten Schuss die Hoffnung zurück – 3:2!

In den letzten fünf Minuten rollten die Angriffe der AKM-Jungs im Minutentakt. Erst der Ausgleich auf dem Fuß, dann fast der Siegtreffer – doch das Glück blieb AKM an diesem heißen Tag verwehrt.

Trotzdem: „Ein richtig guter Test bei diesen Bedingungen“, lobte Cheftrainer Öztürk Sagol nach Abpfiff. Besonders stolz war er auf die Moral der Mannschaft, die gleich auf fünf Stammspieler verzichten musste – und trotzdem bis zur letzten Sekunde alles gab.

Fazit: Niederlage auf dem Papier, Sieg im Herzen!🔵⚪️⚽️